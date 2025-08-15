Πάτρα: Η εικόνα μετά την καταστροφή σε Αρόη και Συχαινά - ΒΙΝΤΕΟ

Η εικόνα στα καμμένα από ψηλά
Η περιοχή των Συχαινών και της Αρόης στην Πάτρα μετρά τις πληγές της μετά την καταστροφική πυρκαγιά.
Καμένα σπίτια, μαυρισμένα δέντρα και μια βαριά σιωπή συνθέτουν το σκηνικό που κατέγραψε ο φακός του Κωνσταντίνου Γκέρτζου, μεταφέροντας τη σκληρή πραγματικότητα που άφησε πίσω της η φωτιά.
