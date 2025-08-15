Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Ληστεία στη μέση του δρόμου στα Προσφυγικά

Πάτρα: Ληστεία στη μέση του δρόμου στα Προσφυγικά

Δύο δράστες με δίκυκλο άρπαξαν χρήματα από πεζό και εξαφανίστηκαν – Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στην πλατεία Ελευθερίας, στα Προσφυγικά της Πάτρας, όταν δύο άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλο προσέγγισαν πεζό και, με τη χρήση βίας, του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή αναπτύσσοντας ιλιγγιώδη ταχύτητα, ενώ οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Σε απόγνωση οι κάτοικοι για 4η μέρα χωρίς νερό - Φτάνουν στου Διάκου να γεμίσουν μπιτόνια

Πάτρα: Η εικόνα μετά την καταστροφή σε Αρόη και Συχαινά - ΒΙΝΤΕΟ

Δυτική Ελλάδα: Πολύ υψηλός κίνδυνος για φωτιά το Σάββατο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ληστεία Προσφυγικά

Ειδήσεις