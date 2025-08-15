Πάτρα: Ληστεία στη μέση του δρόμου στα Προσφυγικά

Δύο δράστες με δίκυκλο άρπαξαν χρήματα από πεζό και εξαφανίστηκαν – Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό
Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στην πλατεία Ελευθερίας, στα Προσφυγικά της Πάτρας, όταν δύο άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλο προσέγγισαν πεζό και, με τη χρήση βίας, του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό.
Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή αναπτύσσοντας ιλιγγιώδη ταχύτητα, ενώ οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.
