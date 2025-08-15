Δυτική Ελλάδα: Πολύ υψηλός κίνδυνος για φωτιά το Σάββατο

Σε «πορτοκαλί» συναγερμό για φωτιά, θα βρίσκεται και το Σάββατο (16.08.2025) σχεδόν όλη η χώρα.

Ο χάρτης που εξέδωσε η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί πως σε 10 περιοχές θα υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς ενώ οι υπόλοιπες περιφέρειες θα βρίσκονται σε «κίτρινο» συναγερμό.

Αττική, Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη θα είναι οι 10 περιφέρειες στις οποίες θα υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος για φωτιά.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας, τονίζονται και οι συγκεκριμένες περιοχές.

Αναλυτικά κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)