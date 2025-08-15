Ηλεία: Συνελήφθη ημεδαπός για κλοπές 150.000 ευρώ

Συνελήφθη χθες σε περιοχή της Ηλεία, από αστυνομικούς της Μικτής Περιπολίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά από ενημέρωση για διάρρηξη και συνέλαβαν τον κατηγορούμενο επ’ αυτοφώρω εντός οικίας, όπου είχε αφαιρέσει κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ και 920 δολαρίων Αμερικής. Όλα τα κλοπιμαία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στο νόμιμο κάτοχό τους.

Κατά την έρευνα, εξιχνιάστηκαν ακόμη δύο υποθέσεις διαρρήξεων σε οικίες στην ίδια περιοχή την ίδια ημέρα, από τις οποίες ο κατηγορούμενος αφαίρεσε 220 ευρώ. Παράλληλα, κατασχέθηκε μια μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη των κλοπών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας – Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Ανδραβίδας – Κυλλήνης.