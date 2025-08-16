«Χάλκινες» στο παγκόσμιο Νέων οι Πατρινές Ντένια Κουρέτα και Αριάδνη Καραμπέτσου

Το Χάλκινο μετάλλιο μετάλλιο κατέκτησε η Εθνική μας ομάδα Υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών Κ20 στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε το Σάββατο (16/8) στην πόλη Σαλβαδόρ της Βραζιλίας, αφού επιβλήθηκε της Ιταλίας με 10-7 στον μικρό τελικό της διοργάνωσης.

Και σε αυτό το παιχνίδι τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα παρουσίασαν δύο πρόσωπα. Μόνο που αυτή τη φορά φύλαξαν το καλό για το τέλος και εξασφάλισαν με χαρακτηριστική ευκολία την τρίτη θέση στον κόσμο.

Το ξεκίνημα ήταν μουδιασμένο για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-1 (6.50 πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο), έφθασε στην ισοφάριση (3-3) με τις Τριχά και Σαλταμανίκα, αλλά οι Ιταλίδες πήραν και πάλι το προβάδισμα με 4-3.

Στο τρίτο οκτάλεπτο, όμως, οι διεθνείς μας «γύρισαν» τον διακόπτη. Μπήκαν αποφασισμένες για τη νίκη και κατάφεραν με ένα σερί 4-0 να περάσουν μπροστά με 7-4, ενώ στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου έκαναν «νταμπλ σκορ» (10-5).

Συνολικά έξι παίκτριες σκόραραν για την Εθνική μας, αλλά οι τέσσερις από αυτές πέτυχαν δύο γκολ έκαστη (Κρασσά, Καραμπέτσου, Κουρέτα, Σαλταμανίκα).

Η αποστολή της ελληνικής ομάδας επιστρέφει στη βάση της το απόγευμα της Δευτέρας (18/8).

ΙΤΑΛΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ 7-10

Οκτάλεπτα: 2-1, 2-2, 1-6, 2-1

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κρασσά 2, Κοβάτσεβιτς, Φουράκη 1, Δρακωτού, Πιοβάν, Κλαψιανού,Ντένια Κουρέτα 2 (9 στο συνολο), Τριχά 1, Τζωρτζακάκη, Αριάδνη Καραμπέτσου 2 (13 στο συνολο), Κυριακοπούλου, Σαλταμανίκα 2, Γραικού.

Για την Ιταλία σκόραραν: Ντι Μαρία 2, Ντε Μαρκ 1, Μορόνε 1, Μινούτο 1, Κασάρα 1, Πάπι 1