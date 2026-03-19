Μετάλλιο για την Πάτρα στο σχολικό πρωτάθλημα πυγμαχίας

Η σπουδαία Σοφία Ντίλιου

Σοφία Ντίλιου

Νίκη με W.O στην πρώτη φάση, νίκη σήμερα στον ημιτελικό,με ομόφωνη απόφαση και πρόκριση στον τελικό της Παρασκευής για την Σοφία Ντίλιου του Μίλωνα Πάτρας (προπονητής της ο Ηλίας Πελεκούδας).

Ο απολογισμός της Αχαΐας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΛΥΚΕΙΩΝ

* Μιχαήλ Λιόλης (ΠΓΕ / 10ο ΓΕΛ - 65κ., παίδας): Νίκη, ήττα. Στους «8».

* Χρήστος Χριστόπουλος (Λεωνίδας Αιγίου / 2ο ΓΕΛ Αιγίου - 55κ., έφηβος): Ήττα. Στους «16».

* Νίκος Λέκκας (Παναχαϊκή / 2ο ΕΠΑΛ - 55κ., έφηβος): Ήττα. Στους «16».

* Αγγελική Παπαδοπούλου (Μίλων / 2ο ΓΕΛ - 60κ., νεάνιδα): Ηττα (α.α.). Στους «8».

* Σοφία Ντίλιου (Μίλων / 8ο ΓΕΛ - 60κ., νεάνιδα): Νίκη (α.α.), νίκη, Παρασκευή τελικό.

Παραθέτουμε το αυριανό πρόγραμμα (Παρασκευή 20/3) των Πανελληνίων Αγώνων Πυγμαχίας των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) του σχολικού έτους 2025-2026.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Μίλων Μίλωνας Ηλίας Πελεκούδας Πανελλήνιο Σχολικό πρωτάθλημα Πυγμαχία
