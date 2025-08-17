Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Νικολάου

Έφυγε από τη ζωή, μετά από περιπέτεια με την υγεία του, σε ηλικία 74 ετών, ο συνταξιούχος υπάλληλος της Διεύθυνσης Συγκοινωνιών της Πάτρας και επί σειρά ετών αθλητικογράφος Νίκος Νικολάου.

Ο Νίκος Νικολάου άφησε την δική του σφραγίδα ως ένας υπάλληλος που υπηρέτησε τον δημόσιο τομέα με ευσυνειδησία, εντιμότητα, ήθος και πάντα πρόθυμος να εξυπηρετήσει τους πάντες.

Υπηρέτησε με αφοσίωση και αγάπη την μεγάλη του αγάπη τη δημοσιογραφία και τον αθλητισμό καταγράφοντας τον παλμό της επικαιρότητας στον έντυπο Τύπο .

Με την σύζυγό του Κωνσταντίνα μοιράστηκαν την κοινή τους ζωή από τα νεανικά τους χρόνια και απέκτησαν δυο γιους, τον Κωνσταντίνο και τον Βασίλη, τους οποίους καμάρωσε να καταξιώνονται επαγγελματικά και κοινωνικά, ενώ ευτύχησε να γνωρίσει τέσσερα εγγόνια, τα οποία και υπεραγαπούσε.