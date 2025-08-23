4ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Διατροφή και ενυδάτωση– Ο απόλυτος οδηγός

Τρέξιμο το βράδυ σημαίνει διαφορετικό «ρολόι» στη διατροφή. Παρακάτω θα βρεις απλά, ασφαλή και πρακτικά βήματα για να φτάσεις στην εκκίνηση γεμάτος ενέργεια – χωρίς εκπλήξεις στο στομάχι.

3–4 ώρες πριν: 1–2 g υδατάνθρακες/κιλό σωματικού βάρους, χαμηλές ίνες/λίπη.

15–60’ πριν: μικρό σνακ υδατανθράκων αν πεινάς.

Στον αγώνα (21K): 30–60 g υδατάνθρακες/ώρα, μικρές γουλιές νερού συχνά.

Υγρά: προπόνησε τη λήψη σου, συνήθως 400–700 ml/ώρα (ανά ιδρώτα/καιρό).

Νάτριο/Ηλεκτρολύτες: στόχευσε 300–600 mg νατρίου ανά λίτρο υγρών.

Καφεΐνη (προαιρετικά): 1–3 mg/κιλό, 60’ πριν — μόνο αν την έχεις δοκιμάσει στην προπόνηση.



Από το πρωί μέχρι 5 ώρες πριν

Πρωινό: γνώριμα, απλά τρόφιμα με υδατάνθρακες + λίγη πρωτεΐνη. Απόφυγε βαριές σάλτσες, πολλά μπαχαρικά, πολύ φυτικές ίνες.

Μεσημεριανό (5–6 ώρες πριν): «καθαρό» γεύμα με βάση τους υδατάνθρακες. Κράτα τα λιπαρά χαμηλά.

Γιατί; Στόχος είναι γεμάτες “αποθήκες” χωρίς στομαχικές ενοχλήσεις το βράδυ.

3–4 ώρες πριν την εκκίνηση

Ποσότητα υδατανθράκων: 1–2 g/kg.

Παράδειγμα για 70 kg: 70–140 g υδατάνθρακες.

Σύνθεση γεύματος: χαμηλό λίπος & φυτικές ίνες, μέτρια πρωτεΐνη.

Υγρά: 300–500 ml νερό μέσα στην ώρα.

Tip: Αν αγχώνεσαι, διάλεξε «ήπια» τρόφιμα που ξέρεις ότι σου ταιριάζουν.

60–15 λεπτά πριν

Αν πεινάς ή θέλεις «σπρώξιμο»: μικρό σνακ 15–30 g υδατάνθρακες.

Καφεΐνη (προαιρετικά): 1–3 mg/kg ~60’ πριν, μόνο αν έχει δοκιμαστεί στην προπόνηση.

Υγρά: λίγες γουλιές, όχι “λίμνη” στην κοιλιά.



Κατά τη διάρκεια του αγώνα

Υδατάνθρακες: στόχευσε 30–60 g/ώρα (ανά 25–35’ μικρή δόση).

Υγρά: 400–700 ml/ώρα (εξαρτάται από θερμοκρασία/ιδρώτα).

Νάτριο: ~300–600 mg/L στο ρόφημα όταν κάνει ζέστη ή ιδρώνεις πολύ.

Πρακτικά:

Μικρές γουλιές συχνά.

Πέρνα έγκαιρα από τους σταθμούς.

Μη δοκιμάζεις “πατέντες” για πρώτη φορά στον αγώνα.



Μετά τον τερματισμό (0–60’)

Υγρά: ξεκίνα αμέσως με νερό/ηλεκτρολύτες.

Επαναπλήρωση: 1–1,2 g/kg υδατάνθρακες εντός 60’.

Πρωτεΐνη: 20–30 g για μυϊκή αποκατάσταση.

Φαγητό «κανονικό»: μέσα στις επόμενες 2–3 ώρες.

ΣΗΜ.: Οι παρακάτω οδηγίες είναι γενικές. Αν έχεις θέμα υγείας, συμβουλέψου γιατρό/διαιτολόγο.

