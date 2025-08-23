Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
4ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Διατροφή και ενυδάτωση– Ο απόλυτος οδηγός

Από το πρωί μέχρι τον τερματισμό

Τρέξιμο το βράδυ σημαίνει διαφορετικό «ρολόι» στη διατροφή. Παρακάτω θα βρεις απλά, ασφαλή και πρακτικά βήματα για να φτάσεις στην εκκίνηση γεμάτος ενέργεια – χωρίς εκπλήξεις στο στομάχι.

3–4 ώρες πριν: 1–2 g υδατάνθρακες/κιλό σωματικού βάρους, χαμηλές ίνες/λίπη.
15–60’ πριν: μικρό σνακ υδατανθράκων αν πεινάς.
Στον αγώνα (21K): 30–60 g υδατάνθρακες/ώρα, μικρές γουλιές νερού συχνά.
Υγρά: προπόνησε τη λήψη σου, συνήθως 400–700 ml/ώρα (ανά ιδρώτα/καιρό).
Νάτριο/Ηλεκτρολύτες: στόχευσε 300–600 mg νατρίου ανά λίτρο υγρών.
Καφεΐνη (προαιρετικά): 1–3 mg/κιλό, 60’ πριν — μόνο αν την έχεις δοκιμάσει στην προπόνηση.

Από το πρωί μέχρι 5 ώρες πριν
Πρωινό: γνώριμα, απλά τρόφιμα με υδατάνθρακες + λίγη πρωτεΐνη. Απόφυγε βαριές σάλτσες, πολλά μπαχαρικά, πολύ φυτικές ίνες.
Μεσημεριανό (5–6 ώρες πριν): «καθαρό» γεύμα με βάση τους υδατάνθρακες. Κράτα τα λιπαρά χαμηλά.
Γιατί; Στόχος είναι γεμάτες “αποθήκες” χωρίς στομαχικές ενοχλήσεις το βράδυ.

3–4 ώρες πριν την εκκίνηση
Ποσότητα υδατανθράκων: 1–2 g/kg.

Παράδειγμα για 70 kg: 70–140 g υδατάνθρακες.
Σύνθεση γεύματος: χαμηλό λίπος & φυτικές ίνες, μέτρια πρωτεΐνη.
Υγρά: 300–500 ml νερό μέσα στην ώρα.
Tip: Αν αγχώνεσαι, διάλεξε «ήπια» τρόφιμα που ξέρεις ότι σου ταιριάζουν.

60–15 λεπτά πριν
Αν πεινάς ή θέλεις «σπρώξιμο»: μικρό σνακ 15–30 g υδατάνθρακες.
Καφεΐνη (προαιρετικά): 1–3 mg/kg ~60’ πριν, μόνο αν έχει δοκιμαστεί στην προπόνηση.
Υγρά: λίγες γουλιές, όχι “λίμνη” στην κοιλιά.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα
Υδατάνθρακες: στόχευσε 30–60 g/ώρα (ανά 25–35’ μικρή δόση).
Υγρά: 400–700 ml/ώρα (εξαρτάται από θερμοκρασία/ιδρώτα).
Νάτριο: ~300–600 mg/L στο ρόφημα όταν κάνει ζέστη ή ιδρώνεις πολύ.
Πρακτικά:

Μικρές γουλιές συχνά.
Πέρνα έγκαιρα από τους σταθμούς.
Μη δοκιμάζεις “πατέντες” για πρώτη φορά στον αγώνα.

Μετά τον τερματισμό (0–60’)
Υγρά: ξεκίνα αμέσως με νερό/ηλεκτρολύτες.
Επαναπλήρωση: 1–1,2 g/kg υδατάνθρακες εντός 60’.
Πρωτεΐνη: 20–30 g για μυϊκή αποκατάσταση.
Φαγητό «κανονικό»: μέσα στις επόμενες 2–3 ώρες.
ΣΗΜ.: Οι παρακάτω οδηγίες είναι γενικές. Αν έχεις θέμα υγείας, συμβουλέψου γιατρό/διαιτολόγο.

 

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ?‍♂️
Η νύχτα φωτίζεται ξανά στις 11 Οκτωβρίου 2025! ?
Στον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος Τσιμιγκάτος» η καρδιά χτυπάει σε ρυθμούς 21,097 km, 5 km και 1 km για τους μικρούς μας ήρωες & ΑμεΑ. ?
✅ Επίσημα μετρημένες διαδρομές – αναγνωρισμένες επιδόσεις από ΣΕΓΑΣ
✅ Βασικό, Ενισχυμένο (τεχνικό μπλουζάκι) & Πλήρες πακέτο (δώρα χορηγών)
✅ Start/Finish: Νότιο Πάρκο (Κολυμβητήριο ΝΟΠ)
? Δήλωσε συμμετοχή τώρα: https://raceid.com/el/races/13932/about

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κούρος 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας Φάνης Τσιμιγκάτος Δήμος Πατρέων

Sports