Ένωσαν τις δυνάμεις τους Κεραυνός Αγ. Βασιλείου και Νίκη Προαστείου

Ο Κεραυνός Αγίου Βασιλείου και η Νίκη Προαστείου οργανώνουν συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της United, της νέας ποδοσφαιρικής ακαδημίας που δημιουργήθηκε μέσα από τη συνεργασία των δύο συλλόγων.

Η εκδήλωση θα γίνει τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου, στις 20:00, στο Olympico Cafe Restaurant, στον Άγιο Βασίλειο.

Η United στοχεύει:

Στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στην περιοχή της Πάτρας



Στη στήριξη και εξέλιξη νέων αθλητών μέσα από σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης



Στη δημιουργία μιας ενιαίας ταυτότητας που θα συνδυάζει τις δυνάμεις των δύο ιστορικών συλλόγων



Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου θα ανακοινωθούν οι στόχοι, οι δράσεις και το όραμα της United για το μέλλον του τοπικού ποδοσφαίρου.