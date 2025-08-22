Η εθνική μας στους «4» της Ευρώπης με τους Πατρινούς Αγγελόπουλο, Λαμπάτο και Μπιτσάκο

Μίλησε η ελληνική ψυχή στο πιο καθοριστικό σημείο. Ύστερα από έναν προημιτελικό θρίλερ με συνεχή εναλλαγή συναισθημάτων, τα παιδιά του Ηλία Μαχαίρα εξασφάλισαν με το σπαθί τους μια θέση στις τέσσερις καλύτερες ομάδες του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Κ18, που διεξάγεται στην πόλη Οραντέα της Ρουμανίας.

Με γκολ του Παναγιώτη Μαραγκουδάκη στα τελευταία 89 δευτερόλεπτα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση της Κροατίας με 17-16. Η Εθνική μας βρίσκεται, πλέον, στη ζώνη των μεταλλίων και αυτό αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία αν σκεφθεί κανείς πως ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση με δύο ήττες και τώρα, πλέον, μετράει τρεις συνεχόμενες νίκες.

Το σύνολο του Ηλία Μαχαίρα θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό του Σαββάτου (23/8) στις 20:30 τον νικητή από το ζευγάρι ανάμεσα στην Ουγγαρία και την Σερβία.

Το παιχνίδι είχε μπόλικο σασπένς μέχρι τα τελευταία του λεπτά. Οι Κροάτες προηγήθηκαν με 4-2 (2.39 πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος), αλλά οι διεθνείς μας έδωσαν την δική τους... απάντηση, αφού πέρασαν μπροστά με 6-5, 8-7 και 9-8 λίγο πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Πάντως, το τελευταίο οκτάλεπτο έμοιαζε με... ρώσικη ρουλέτα, όπου τελικά ευνοήθηκε η ελληνική ομάδα.

Η Εθνική μας είχε πλουραλισμό στην επίθεση αφού σκόραραν συνολικά εννέα παίκτες με τον Δημήτρη Χατζή να βρίσκει στόχο τέσσερις φορές, ενώ από την Κροατία ξεχώρισε ο Γέρκοβιτς με επτά γκολ.

ΚΡΟΑΤΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ 16-17

Οκτάλεπτα: 4-4, 5-5, 4-4, 3-4.

ΕΛΛΑΔΑ (Ηλίας Μαχαίρας): Μπερδές, Ηλίας Αγγελόπουλος 3, Σάρρος 2, Μαραγκουδάκης 1, Λεβάντης, Αγγελος Λαμπάτος, Χατζής 4, Μότσιας, Πατσιλινάκος 2, Κωνσταντίνος Μπιτσάκος 2, Αλευράς 1, Τζανακάκης 1, Γιαννόπουλος, Ζουζούνης 1.

Για την Κροατία σκόραραν: Γέρκοβιτς 7, Τόνσινιτς 3, Ντούιμιτς 2, Ντράγκας 1, Σούσιτς 1, Ετέροβιτς 1, Κούλας 1.

* Αρχηγός της αποστολής είναι το μέλος του Δ.Σ. του ΝΟΠ, Νικόλας Φιλόπουλος.