Με την πατρινή Αφροδίτη Μπιτσάκου η Εθνική νεανίδων στο Ευρωπαϊκό

Επόμενος προορισμός η Μάλτα και η πόλη Γκζίρα για την Εθνική ομάδα Νεανίδων Κ18, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο διεθνές τουρνουά Υδατοσφαίρισης «PYTHIA CUP 2025-WOMEN U 18», την Παρασκευή (29/8).

Οι 15 παίκτριες που επέλεξε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Γιώργος Ντόσκας εν όψει του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος (31/8-7/9) είναι οι κάτωθι:

Δέσποινα Δρακωτού, Άννα Μαρία Μπίκου (Ολυμπιακός), Αγγελική Δασκαλάκη, Αλεξία Ίγκριντ Μαρίνου, Αφροδίτη Μπιτσάκου (Άλιμος ΝΑΣ), Ραφαέλα Σαλταμανίκα (ΑΝΟ Γλυφάδας), Ασημίνα Κλαψιανού (Εθνικός Πειραιά), Ελένη Ελμισιάν, Νεφέλη Άννα Κρασσά, Ευαγγελία Μαρία Ντούλη (ΝΟ Βουλιαγμένης), Κατερίνα Κουνδουράκη, Νικολέτα Κυριακοπούλου (ΝΟ Χανίων), Ανδρονίκη Καραγιάννη, Ειρήνη Σταυρίδου (Πανιώνιος), Φιλλιώ Γανίμη Σάλεχ (ΠΑΟΚ).

Η πατρινή Αφροδίτη Μπιτσάκου είναι αδελφή της Μαργαρίτας Μπιτσάκου και του Χρήστου Μπιτσάκο, κόρη δε, των Δημήτρη Μπιτσάκου και Βούλας Μανέτα, άπαντες διεθνείς.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο του Β΄ Ομίλου την ερχόμενη Δευτέρα (1/9) με αντίπαλο την Κροατία και θα ακολουθήσουν οι αγώνες με την Ισπανία (2/9) και το Ισραήλ (3/9).

Αναλυτικά τα γκρουπ στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων Κ18 (Γκζίρα/ Μάλτα, 31/8-7/9), είναι:

Α΄ΟΜΙΛΟΣ: Ουγγαρία, Ιταλία, Ολλανδία, Τουρκία

Β΄ΟΜΙΛΟΣ: Ισπανία, ΕΛΛΑΔΑ, Ισραήλ, Κροατία

Γ΄ΟΜΙΛΟΣ: Σερβία, Μάλτα, Ιρλανδία, Ουκρανία, Γερμανία

Δ΄ΟΜΙΛΟΣ: Σλοβακία, Μεγάλη Βρετανία, Ρουμανία, Ελβετία, Τσεχία, Βουλγαρία