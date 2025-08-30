Back to Top
Ολυμπιακός: Αυτό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα των ερυθρολεύκων στη League Phase του Champions League

Οι ημερομηνίες και οι ώρες των αναμετρήσεων

Ο Ολυμπιακός έμαθε τις αντιπάλους του στη League Phase του Champions League στην κλήρωση της Πέμπτης (28/8) και δύο ημέρες μετά η UEFA γνωστοποίησε και το αναλυτικό πρόγραμμα των οκτών αγώνων που θα δώσουν οι νταμπλούχοι Ελλάδας.

Η 1η αγωνιστική διεξάγεται το τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου 2025 και η τελευταία στις 28 Ιανουαρίου 2026.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των αγώνων του Ολυμπιακού:

17 Σεπτεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Πάφος (19:45)
1 Οκτωβρίου 2025: Άρσεναλ – Ολυμπιακός (22:00)
21 Οκτωβρίου 2025: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (19:45)
4 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν (22:00)
26 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Ρεάλ (22:00)
9 Δεκεμβρίου 2025: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός (17:30)
20 Ιανουαρίου 2026: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (22:00)
28 Ιανουαρίου 2026: Άγιαξ – Ολυμπιακός (22:00)

Ο Ι.Ο. Πατρών στην Aegean Regatta

