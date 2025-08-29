Ο Ι.Ο. Πατρών στην Aegean Regatta

Ολοκληρώνεται αύριο, Σάββατο 30 Αυγούστου, το υπέροχο ταξίδι της Aegean Regatta 2025 στο Αιγαίο Πέλαγος.

Από την Μύρινα της Λήμνου, τον Άγιο Ευστράτιο, το Πλωμάρι Λέσβου και την Μυτιλήνη Λέσβου, 64 σκάφη με περισσότερους από 500 ιστιοπλόους από 8 χώρες, αγωνίζονται στο πανέμορφο Αιγαίο.

Στους αγώνες, δύο μέλη του ΙΟΠ πρωταγωνιστούν από θέσεις ευθύνης σε αυτήν την μεγαλύτερη διοργάνωση της ελληνικής Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανοιχτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας Κώστας Καλογερόπουλος και πρόεδρος του ΙΟΠ και ο Β' αντιπρόεδρος και υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Δ.Σ. της Ε.Ι.Ομοσπονδίας, ο Β’ αντιπρόεδρος του Ι.Ο.Πατρών, Κώστας Γεωργόπουλος

Η Αegean Regatta ξεκίνησε το 2001, για να φέρει Έλληνες και ξένους ιστιοπλόους πιο κοντά στο Αιγαίο Πέλαγος και τους κατοίκους του, αναδεικνύοντας νησιά και προορισμούς που δύσκολα θα επισκέπτονταν, καθώς και να τονώσει οικονομικά τις τοπικές κοινωνίες, ένας στόχος που όλα αυτά τα χρόνια έχει επιτευχθεί με το παραπάνω.

Την Aegean Regatta 2025 διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοικτής Θάλασσας της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και τους Ομίλους: Α.Σ.Ι.Α.Θ. Ρόδου, Λ.Ο.Ι.Α.Θ. Μυτιλήνης, Ν.Ο. Σάμου, Ν.Ο. Χίου, ΠΕΚΕΒ Χίου και με συντονιστή Όμιλο για το 2025 τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Μυτιλήνης.

Η Aegean Regatta αποτελεί συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του Δήμου Λήμνου, του Δήμου Αγίου Ευστρατίου και του Δήμου Μυτιλήνη. Γίνεται με την υποστήριξη του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Μέγας χορηγός Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών, Super Cargo!