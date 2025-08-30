Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

/

Εκπροσώπηση Αχαΐας στα εθνικά πρωταθλήματα: Προμηθέας, ΝΟΠ και μετά το χάος

2002-'03: Τελευταία εμφάνιση της Παναχαϊ...

2002-'03: Τελευταία εμφάνιση της Παναχαϊκής στην Super League

Σταθόπουλος Τάσσος
legtas70@hotmail.com

Οι εξαιρέσεις στην μιζέρια

Λίγο πριν την έναρξη -πλήρως- της νέας αθλητικής περιόδου ας δούμε ποιες ομάδες από την Αχαΐα θα αγωνιστούν στις εθνικές κατηγορίες όλων των ομαδικών αθλημάτων.

Στην πρώτη κατηγορία δεσπόζει η παρουσία του Προμηθέα, αλλά και του ΝΟΠ.

Τουναντίον εκτός Super League παραμένει η Παναχαϊκή για 23η σεζόν…

Μαύρα χάλια -εδω και καιρό- και στο βόλεϊ...

Αναλυτικά όλες οι ομάδες (ανδρών και γυναικών):

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ

2025-26 (ομαδικά αθλήματα)

1η εθνική κατηγορία (6+2): Προμηθέας (μπάσκετ), ΝΟΠ (πόλο), Νάπολη Πατρών (Beach Soccer), Άρης (Beach Soccer), Πετεινοί (Beach Soccer), Patras Rugby (ράγκμπι), ΝΟΠ (πόλο - Γυναίκες), ΝΕΠ (πόλο - Γυναίκες)

2η εθνική κατηγορία (2-4): ΝΕΠ (πόλο), ΟΠΑΘΑ (πόλο), Ικαρος (ποδόσφαιρο - Γυναίκες), Ατρόμητος (ποδόσφαιρο - Γυναίκες), Προμηθέας (μπάσκετ - Γυναίκες), Ακαδημία των Σπορ (χάντμπολ - Γυναίκες)

3η εθνική κατηγορία (11+2): Παναχαϊκή (ποδόσφαιρο), Θύελλα (ποδόσφαιρο), Παναιγιάλειος (ποδόσφαιρο), Απόλλων (μπάσκετ), Προμηθέας 2014 (μπάσκετ), Γλαύκος / Εσπερος - ΑΟΠΑ (μπάσκετ), Νηρέας (πόλο), Ερμής (βόλεϊ), Ολυμπιάδα (βόλεϊ), Αιγιαλέων (βόλεϊ), Ακαδημία των Σπορ (χάντμπολ), Λύκοι Αιγιάλειας (ποδόσφαιρο - Γυναίκες), Αετός Ρίου (ποδόσφαιρο - Γυναίκες)

4η εθνική κατηγορία: (3+7): Παναχαϊκή (μπάσκετ), Αχαγιά '82 (μπάσκετ), Αθλος (βόλεϊ), Απόλλων (βόλεϊ - Γυναίκες), ΠΓΕ (βόλεϊ - Γυναίκες), Ολυμπιάδα (βόλεϊ - Γυναίκες), Ερυθρός Αστέρας (βόλεϊ - Γυναίκες), Αίολος (βόλεϊ - Γυναίκες), ΕΑΠ (βόλεϊ - Γυναίκες), Αστέρια Αχαΐας  (βόλεϊ - Γυναίκες)

Αθλητικές ειδήσεις τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Παναχαϊκή Προμηθέας Ναυτικός Όμιλος Πατρών Beach Soccer Νάπολη Πατρών

Sports