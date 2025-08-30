Εκπροσώπηση Αχαΐας στα εθνικά πρωταθλήματα: Προμηθέας, ΝΟΠ και μετά το χάος

Λίγο πριν την έναρξη -πλήρως- της νέας αθλητικής περιόδου ας δούμε ποιες ομάδες από την Αχαΐα θα αγωνιστούν στις εθνικές κατηγορίες όλων των ομαδικών αθλημάτων.

Στην πρώτη κατηγορία δεσπόζει η παρουσία του Προμηθέα, αλλά και του ΝΟΠ.

Τουναντίον εκτός Super League παραμένει η Παναχαϊκή για 23η σεζόν…

Μαύρα χάλια -εδω και καιρό- και στο βόλεϊ...

Αναλυτικά όλες οι ομάδες (ανδρών και γυναικών):

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ

2025-26 (ομαδικά αθλήματα)

1η εθνική κατηγορία (6+2): Προμηθέας (μπάσκετ), ΝΟΠ (πόλο), Νάπολη Πατρών (Beach Soccer), Άρης (Beach Soccer), Πετεινοί (Beach Soccer), Patras Rugby (ράγκμπι), ΝΟΠ (πόλο - Γυναίκες), ΝΕΠ (πόλο - Γυναίκες)

2η εθνική κατηγορία (2-4): ΝΕΠ (πόλο), ΟΠΑΘΑ (πόλο), Ικαρος (ποδόσφαιρο - Γυναίκες), Ατρόμητος (ποδόσφαιρο - Γυναίκες), Προμηθέας (μπάσκετ - Γυναίκες), Ακαδημία των Σπορ (χάντμπολ - Γυναίκες)

3η εθνική κατηγορία (11+2): Παναχαϊκή (ποδόσφαιρο), Θύελλα (ποδόσφαιρο), Παναιγιάλειος (ποδόσφαιρο), Απόλλων (μπάσκετ), Προμηθέας 2014 (μπάσκετ), Γλαύκος / Εσπερος - ΑΟΠΑ (μπάσκετ), Νηρέας (πόλο), Ερμής (βόλεϊ), Ολυμπιάδα (βόλεϊ), Αιγιαλέων (βόλεϊ), Ακαδημία των Σπορ (χάντμπολ), Λύκοι Αιγιάλειας (ποδόσφαιρο - Γυναίκες), Αετός Ρίου (ποδόσφαιρο - Γυναίκες)

4η εθνική κατηγορία: (3+7): Παναχαϊκή (μπάσκετ), Αχαγιά '82 (μπάσκετ), Αθλος (βόλεϊ), Απόλλων (βόλεϊ - Γυναίκες), ΠΓΕ (βόλεϊ - Γυναίκες), Ολυμπιάδα (βόλεϊ - Γυναίκες), Ερυθρός Αστέρας (βόλεϊ - Γυναίκες), Αίολος (βόλεϊ - Γυναίκες), ΕΑΠ (βόλεϊ - Γυναίκες), Αστέρια Αχαΐας (βόλεϊ - Γυναίκες)