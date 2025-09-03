Ξεκινά προετοιμασία η Ακαδημία των Σπορ Πάτρας

Ξεκινούν σήμερα Τετάρτη στις 6.45 μ.μ. στο βοηθητικό στάδιο του Παμπελοποννησιακού Σταδίου του δήμου Πατρέων, την προετοιμασία τους τα τμήματα χάντμπολ ανδρών και γυναικών της Ακαδημίας των Σπορ.

Ως γνωστό η γυναικεία ομάδα θα συμμετάσχει για 6η συνεχόμενη φορά στο πρωτάθλημα της Α2 εθνικής κατηγορίας γυναικών ( είναι η 17η φορά που θα συμμετάσχει), ενώ η ανδρική ομάδα για 8η φορά στο πρωτάθλημα της Β' εθνικής κατηγορίας ανδρών, μετά από 6 χρόνια συνεχόμενης παρουσίας της στα πρωταθλήματα της Α2 εθνικής κατηγορίας.

Προπονήτρια στην γυναικεία ομάδα θα είναι η Βάσω Βουκελάτου με βοηθό της της Ελένη Κονταξή, ενώ έφορος του τμήματος θα είναι η Εύη Καραβιώτη.

Στους άνδρες προπονητής θα είναι ο Γιάννης Παπαγιαννόπουλος, με βοηθό του την Ελένη Αραβαντινού και την Βάσω Βουκελάτου και έφορο τον Δημήτριο Ευθυμίου.

Το Δ.Σ. του συλλόγου δια του προέδρου κ. Χρήστου Δεβελέγκα, εύχονται στους αθλητές-τριες και στο τεχνικό team, καλή αθλητική σεζόν, χωρίς τραυματισμούς και οι ομάδες, οι αθλητές-τριες να εκπληρώσουν τόσο τους ομαδικούς όσο και τους ατομικούς τους στόχους.