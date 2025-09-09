Δύναμη Πατρών: Επιτυχίες στο πανελλήνιο πρωτάθλημα τάε κβον ντο

Ο Σύλλογος Δύναμη Πατρών με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει τις σημαντικές διακρίσεις των αθλητριών του στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Τάε κβον ντο Ανδρών – Γυναικών “Αλέξανδρος Νικολαΐδης”, που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη στις 6-7 Σεπτεμβρίου 2025.

"Η αθλήτρια μας Κατερίνα Αγγελοπούλου κατέκτησε την 3η θέση και μας έκανε όλους πολύ περήφανους.

Η Κατερίνα, πανελλήνια πρωταθλήτρια επί σειρά ετών, επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά με ήθος, αγωνιστικότητα και επιμονή την εξαιρετική της πορεία.

Παράλληλα, ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και προετοιμάζεται για μεταπτυχιακές σπουδές, δείχνοντας ότι η επιτυχία στον αθλητισμό και στις σπουδές μπορεί να συνδυαστεί υποδειγματικά.

Ο Σύλλογος και οι προπονητές της της εύχονται κάθε επιτυχία σε ό,τι κι αν επιλέξει να ακολουθήσει.

Σημαντική διάκριση σημείωσαν και οι υπόλοιπες αθλήτριες μας:

• Η Ρέα Νασοπούλου, που υπηρετεί στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, κατέκτησε επίσης την 3η θέση, συνδυάζοντας τον πρωταθλητισμό με την επαγγελματική της ζωή. Η αφοσίωση και η αγωνιστικότητά της από την ηλικία των έξι ετών συνεχίζουν να αποτελούν πηγή έμπνευσης για τον σύλλογο.

• Η Λύδια Μότσου, στην πρώτη της συμμετοχή στο πρωτάθλημα και όντας η μικρότερη ηλικιακά, κέρδισε τον πρώτο της αγώνα και στάθηκε αξιοπρεπώς απέναντι στην κορυφαία αθλήτρια της κατάταξης.

Πρόκειται για μια πολλά υποσχόμενη αθλήτρια, και ο Σύλλογος, μαζί με τους γονείς και τους προπονητές της, θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε της βήμα.

Ο Σύλλογος Δύναμη Πατρών εκφράζει την υπερηφάνεια του για τις αθλήτριες του και συνεχίζει να εμπνέεται από την προσπάθεια, τη θέληση και τις διακρίσεις τους.

Οι επιτυχίες τους αποτελούν παράδειγμα για όλους και δείχνουν ότι η σκληρή δουλειά και η αφοσίωση στον αθλητισμό φέρνουν αποτελέσματα".