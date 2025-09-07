Ασημένια στο Ευρωπαϊκό η Εθνική Νεανίδων: Δεν ήταν αρκετά τα τρία γκολ της Μπιτσάκου

Άξιζε το χρυσό μετάλλιο η Εθνική μας ομάδα. Ύστερα από ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση και ανατροπές, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ηττήθηκε στις λεπτομέρειες με 10-9 από την Ισπανία στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Νεανίδων Κ18, που ολοκληρώθηκε απόψε (7/9) στην πόλη Γκζίρα της Μάλτας και κατέλαβε την δεύτερη θέση στη διοργάνωση.

Η πατρινή Αφροδίτη Μπιτσάκου είναι αδελφή της Μαργαρίτας Μπιτσάκου και του Χρήστου Μπιτσάκου, κόρη δε, των Δημήτρη Μπιτσάκου και Βούλας Μανέτα, άπαντες διεθνείς. Στη διοργάνωση πέτυχε 11 γκολ σε 6 ματς.

Τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα (πρώην προπονητής του ΝΟΠ), με απολογισμό τέσσερις νίκες σε έξι αναμετρήσεις, πήραν το χάλκινο μετάλλιο αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά πως η ελληνική υδατοσφαίριση βρίσκεται στην ελίτ της Ευρώπης και έχει το μέλλον μπροστά της.

Οι διεθνείς μας ξεκίνησαν με τους καλύτερους οιωνούς στον τελικό αφού, με αιχμή την Ανδρονίκη Καραγιάννη, προηγήθηκαν με δύο γκολ διαφορά (3-1 και 4-2) στην πρώτη περίοδο και την διατήρησαν μέχρι το ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου (6-4).

Στη συνέχεια, όμως υπέπεσαν σε λάθη και επέτρεψαν στις Ισπανίδες με ένα σερί 4-0, μέσα σε διάστημα έξι λεπτών, να περάσουν μπροστά στο σκορ με 8-6. Πάντως, οι ελληνίδες παίκτριες δεν πτοήθηκαν, αφού στην τελευταία περίοδο κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 8-8 (Δρακωτού) και 9-9 (Κρασσά), αλλά οι αντίπαλές τους είχαν τον τελευταίο λόγο πετυχαίνοντας το νικητήριο γκολ με την Γκιρόνες (1.53 πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας).

Η αποστολή της Εθνικής μας ομάδας Νεανίδων Κ18 επιστρέφει στην Ελλάδα την Δευτέρα (8/9) στις 11:35 το πρωί με την πτήση Α3731 από τη Μάλτα.

ΙΣΠΑΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ 10-9

Οκτάλεπτα: 2-4, 2-1, 4-1, 2-3

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Σάλεχ, Καραγιάννη 4, Ελμισιάν, Μπίκου, Δρακωτού 1, Μαρίνου, Κλαψιανού, Κρασσά 1, Σταυρίδου, Μπιτσάκου 3, Ντούλη, Σαλταμανίκα, Κυριακοπούλου, Δασκαλάκη.

Για την Ισπανία σκόραραν: Μποϊξάντε 1, Ταρίνο 1, Λαρός 1, Λαγκούν 1, Ναβάρο 1, Αγκούστι 1, Μάρτι 1, Λόπεθ 1, Ασένσιο 1, Γκιρόνες 1.

Αναλυτικά τα στοιχεία ΕΩ, τα στατιστικά και η διακύμανση του αγώνα, ΕΔΩ.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (7/9)

Τελικός: Ισπανία – ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις 3-4: Ουγγαρία-Ιταλία

Θέσεις 5-6: Κροατία – Ολλανδία 9-11

Θέσεις 7-8: Σερβία - Ισραήλ 14-9

2025: 8 μετάλλια σε 10 διεθνείς διοργανώσεις για έξι Πατρινούς!



Μια εκπληκτική χρονιά βιώνει η ελληνική υδατοσφαίριση που απόψε το βράδυ κατλεκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων Κ18 στην Γκζίρα της Μάλτας.

Είναι χαρακτηριστικό πως στις 10 διεθνείς διοργανώσεις που έλαβαν μέρος οι εθνικές μας ομάδες όλων των ηλικιών, κατέκτησαν οκτώ μετάλλια: 8/10 ποσοστό τρομερό και φοβερό 80% που εκτός των άλλων καταδεικνύει πως η ελληνική υδατοσφαίριση πέρα από το παρόν διαθέτει και λαμπρό μέλλον.

Στην προμετωπίδα βεβαίως είναι το χρυσό μετάλλιο της εθνικής ομάδας γυναικών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη. Στην ίδια-κορυφαία για το 2025- διοργάνωση, η εθνική ομάδα ανδρών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Και γράφτηκε ιστορία: για πρώτη φορά σε μια διοργάνωση παγκόσμιου πρωταθλήματος ανέβηκαν στο βάθρο και οι δυο εθνικές μας ομάδες υδατοσφαίρισης: χρυσό μετάλλιο η γυναικών, χάλκινο η ανδρών, ΦΟΒΕΡΌ…ΜΟΝΑΔΙΚΟ.

Να τα δούμε αναλυτικά με χρονολογική σειρά:

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Τον Απρίλιο του 2025 η εθνική ομάδα γυναικών κατέκτησε τη πρώτη θέση στο World Cup που έγινε στην πόλη Τσενγκντού της Κίνας. Στον τελικό επικράτησε 13-9 της Ουγγαρίας ενώ είχαν προηγηθεί οι νίκες 19-14 επί της Ιταλίας και 15-13 της Ολλανδίας. Οι 15 διεθνείς: Μαρίνα Κοτσιώνη, Ελευθερία Πλευρίτου, Φωτεινή Τριχά, Ντένια Κουρέτα, Αθηνά-Δήμητρα Γιαννοπούλου, Ελένη Ξενάκη, Ειρήνη Νίνου, Ελευθερία Φουντωτού, Χριστίνα Σιούτη, Βασιλική Πλευρίτου, Σοφία Τορνάρου, Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, Αλεξία-Ευγενία Τζούρκα, Στεφανία Σάντα, Φοίβη Αγγελίδη. Ομοσπονδιακός προπονητής ο Χάρης Παυλίδης, συνεργάτης του ο Αντώνης Βλοντάκης.

Στην Κων/πολη η Εθνική μας ομάδα Υδατοσφαίρισης Κορασίδων Κ16 κατέλαβε τη 2η θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Τα αποτελέσματα: 22-7 Κροατία, 13-10 Ιταλία, 26-4 Γερμανία, 19-1 Τουρκία, 15-12 Ουγγαρία (ημιτελικός), 14-19 από Ισπανία στον τελικό. Στην αποστολή μετείχαν οι αθλήτριες: Ραφαέλλα Σαλταμανίκα, Αγγελική Δασκαλάκη, Αφροδίτη Μπιτσάκου, Λαμπρινή Σπανδωνίδου, Γεωργία Λαμπάτου, Ελένη Ελμισιάν, Εμμανουέλα Καπετοπούλου, Παναγιώτα Κισσούδη, Ελισάβετ Κουτσαντά, Φαίδρα-Χριστίνα Λουπάκη, Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Βενετία-Μαρία Πασβάντη, Ανδρονίκη Καραγιάννη, Σοφία Λαμπροπούλου και Ειρήνη Σταυρίδου. Ομοσπονδιακός τεχνικός ο Αργύρης Θεοδωρόπουλος, βοηθός προπονητή η Άννα Χατζηγεωργάκη.

Στην Σιγκαπούρη, γράφτηκε «χρυσή» σελίδα στον ελληνικό υγρό στίβο καθώς η «τρομερή και φοβερή» Εθνική ομάδα γυναικών ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τα αποτελέσματα: 9-10 Ουγγαρία, 31-7 Κροατία, 25-15 Ιαπωνία, 23-9 Γαλλία, 8-76 Αυστραλία, 14-10 ΗΠΑ (ημιτελικός), 12-9 την Ουγγαρία στον τελικό.

Οι 15 διεθνείς, παγκόσμιες πρωταθλήτριες είναι οι: Ιωάννα Σταματοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου, Φωτεινή Τριχά, Σοφία Τορνάρου, Αθηνά Γιαννοπούλου, Στεφανία Σάντα, Ειρήνη Νίνου, Μαρία Πάτρα, Χριστίνα Σιούτη, Βασιλική Πλευρίτου, Ντένια Κουρέτα, Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, Αλεξία Ευγενία Τζούρκα, Νεφέλη Άννα Κρασσά και η Ελένη Ξενάκη. Ομοσπονδιακός τεχνικός ο Χάρης Παυλίδης, συνεργάτης του ο Αντώνης Βλοντάκης,

Η Εθνική μας ομάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων Γυναικών Κ20, στο Σαλβαδόρ της Βραζιλίας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο: 13-11 Ιταλία, 14-15 στα πέναλτι από ΗΠΑ, 15-11 Ουγγαρία, 20-7 Βραζιλία, 9-11 από Ισπανία (ημιτελικός), 10-7 Ιταλία στον αγώνα για τη 3η θέση. Οι 15 παίκτριες που απάρτιζαν την αποστολή της Εθνικής μας: Κοβάτσεβιτς Ευσταθία Νεφέλη, Πιοβάν Νίκη Πατρίτσια, Τζωρτζακάκη Ζωή, Σαλταμανίκα Ραφαέλα, Αριάδνη Καραμπέτσου, Κλαψιανού Ασημίνα, Μπέτα Ελένη, Κρασσά Νεφέλη Άννα, Φουράκη Ασπασία, Κυριακοπούλου Νικολέτα, Δρακωτού Δέσποινα, Ντένια Κουρέτα, Κωνσταντοπούλου Ευτυχία, Τριχά Φωτεινή και Γραικού Παρασκευή. Ομοσπονδιακός τεχνικός ο Γιώργος Ντόσκας, βοηθός προπονητή η Χρύσα Χατζέλη.

Ηεθνική ομάδα Νεανίδων Κ18 απέναντι στην Ισπανία στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην Γκζίρα της Μάλτας κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Ο Γιώργος Ντόσκας βοηθός προπονητή η Χρύσα Χατζέλη έχει μαζί του τις: Δέσποινα Δρακωτού, Αναστασία Μαρία Μπίκου, Αγγελική Δασκαλάκη, Αλεξία Ίγκριντ Μαρίνου, Αφροδίτη Μπιτσάκου, Ραφαέλα Σαλταμανίκα, Ασημίνα Κλαψιανού, Ελένη Ελμισιάν, Νεφέλη Άννα Κρασσά, Ευαγγελία Μαρία Ντούλη, Κατερίνα Κουνδουράκη, Νικολέτα Κυριακοπούλου, Ανδρονίκη Καραγιάννη, Ειρήνη Σταυρίδου, Φιλλιώ Γανίμη Σάλεχ. Μαζί τους ταξίδευσαν οι Γιώργος Ντόσκας (ομοσπονδιακός τεχνικός), Χρύσα Χατζέλη (Βοηθός Προπονητή).



ΑΝΔΡΕΣ

Ασημένιο μετάλλιο για την Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των Ανδρών στην τελική φάση του World Cup στην Ποντγκόριτσα του Μαυροβουνίου: 20-10 Ιαπωνία, 18-14 Ουγγαρία, 14-16 Ισπανία στον τελικό, η σειρά των αγώνων. Οι διεθνείς: Μάνος Ζερδεβάς, Ντίνος Γενηδουνιάς, Δημήτρης Σκουμπάκης, Κώστας Γκιουβέτσης, Στέλιος Αργυρόπουλος - Κανακάκης, Βαγγέλης Πούρος, Νίκος Γκίλλας, Στάθης Καλογερόπουλος, Ζαννής Αλαφραγκής, Κώστας Κάκαρης, Δημήτρης Νικολαΐδης, Νικόλας Παπανικολάου, Μανώλης Ανδρεάδης, Νίκος Γαρδίκας, Νίκος Γιαννάτος. Ομοσπονδιακός τεχνικός ο Θοδωρής Βλάχος, συνεργάτης του ο Τάσος Σχίζας.

Η εθνική ομάδα των ανδρών ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη: 9-10 από Μαυροβούνιο, 26-5 Κίνα, 9-10 Κροατία, 17-5 Βραζιλία, 17-11 Ιταλία, 9-11 από Ισπανία στα πέναλτι (στον δραματικό ημιτελικό), 16-7 τη Σερβία στον αγώνα για τη τρίτη θέση. Στην αποστολή μετείχαν οι αθλητές: Παναγιώτης Τζωρτζάτος, Ντίνος Γενηδουνιάς, Δημήτρης Σκουμπάκης, Κωνσταντίνος Γκιουβέτσης, Στυλιανός Αργυρόπουλος-Κανακάκης, Αριστείδης Χαλυβόπουλος, Νίκος Γκίλλας, Στάθης Καλογερόπουλος, Γιάννης Αλαφραγκής, Κώστας Κάκαρης, Δημήτρης Νικολαϊδης, Νίκος Παπανικολάου, Μανόλης Ανδρεάδης, Ευάγγελος Πούρος και Νίκος Γαρδίκας. Τους συνόδευσαν ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος, ο συνεργάτης του Τάσος Σχίζας.

Η Εθνική μας ομάδα Εφήβων Κ18, επέστρεψε με το χάλκινο μετάλλιο από το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Οραντέα της Ρουμανίας: 9-14 Ιταλία, 13-19 Ουγγαρία, 16-13 Ολλανδία, 21-12 Πολωνία, 17-16 Κροατία, 14-20 Σερβία (ημιτελικός), 12-11 Ιταλία η σειρά των αγώνων. Οι 15 διεθνείς παίκτες που αγωνίσθηκαν ήταν οι: Δημήτρης Μπερδές, Δημήτρης Σάρρος, Νίκος Αλευράς, Δημήτρης Χατζής, Αναστάσιος Γιαννόπουλος, Κυριάκος Λεβαντής, Κοσμάς Πατσιλινάκος, Κωνσταντίνος Μπιτσάκος, Ηλίας Αγγελόπουλος, Αγγελος Λαμπάτος, Παναγιώτης Μαραγκουδάκης, Γιώργος Τζανακάκης, Σταύρος Ζουζούνης, Θεοδόσης Μότσιας, Άγγελος Λεωνιδάκης. Ομοσπονδιακός τεχνικός ο Ηλίας Μαχαίρας και βοηθός προπονητή ο Ξενοφών Μαρκόπουλος.

Παράλληλα, η εθνική ομάδα των παίδων Κ16 ήταν 5η στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Κωνσταντινούπολη και η Νέων Ανδρών Κ20, 7η στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Ζάγκρεμπ.