Βαλκανικό πινγκ πονγκ: «Χρυσή» η εθνική ανδρών για 2η φορά μέσα σε τρία χρόνια * 4η θέση οι γυναίκες

Ξανά στην κορυφή των Βαλκανίων η Εθνική Ομάδα Πινγκ - πονγκ των ανδρών. Με αψεγάδιαστη πορεία πέντε αγώνων και νίκη μέσα στην Κωνσταντινούπολη με 3-1 επί της Τουρκίας στον τελικό αναδείχτηκε «χρυσή» Βαλκανιονίκης για 3η φορά στα χρονικά του ιστορικού θεσμού.

Συμπληρώνοντας τρεις σερί τελικούς επανέλαβε τη μεγάλη επιτυχία του 2023, ενώ τον πρώτο της τίτλο τον είχε κατακτήσει το 1993. Μετά την εποχή του κορωνοϊού επίσης, είναι κάθε χρόνο μέσα στα μετάλλια και σίγουρα η φετινή μεγάλη επιτυχία δυναμώνει και το ηθικό εν όψει του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ομαδικού, που είναι ο κύριος στόχος.

Τι κι αν προέκυψαν δύο αναγκαστικές αλλαγές στην αρχική αποστολή του Βαλκανικού με τις απουσίες του Κωνσταντίνου Αγγελάκη και του Γιάννη Σγουρόπουλου; Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα απέδωσε εξαιρετικά κι έδειξε ότι διαθέτει βάθος. Την ίδια ώρα οι διεθνείς μας ήταν απόλυτα συγκεντρωμένοι και αποφασισμένοι, καθώς πέρασαν αρκετές δύσκολες στιγμές.

Στον προημιτελικά έχαναν με 2-1 από τη Σερβία, αλλά και 2-0 σετ στο επόμενο ματς ο Σταματούρος. Έγινε εκεί η ανατροπή από τον 26χρονο άσο και η Ελλάδα έφτασε με πολύ άγχος στην επικράτηση με 3-2.

Πήρε αυτοπεποίθηση κι αυτό φάνηκε στον ημιτελικό. Έχασε το πρώτο επί μέρους ματς κόντρα στη Ρουμανία, μία παραδοσιακή πρωταγωνίστρια των Βαλκανικών πρωταθλημάτων αλλά και ευρωπαϊκή δύναμη και αντέδρασε ιδανικά. Με σερί νικών και νέα βοήθεια από τον έμπειρο πια στον θεσμό, πατρινό Γερασιμο Χατζηλυγερούδη έφτασε στο 3-1.

Το βράδυ έκλεισε το πρόγραμμα ένας πολύ δυνατός και θεαματικός τελικός με την οικοδέσποινα Τουρκία. Η Ελλάδα πήγε με θετική σκέψη και απόλυτη ετοιμότητα μολονότι έγινε στην τριάδα αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Ο πρώην αθλητής του Ιφιτου Πάτρας, Κ. Κωνσταντινόπουλος παρουσιάστηκε κουρασμένος και σε συνεννόηση με τον Κώστα Βατσακλή κάθισε στον πάγκο. Ο κόουτς έβαλε τον πολύπειρο Ρηνιώτη στη θέση 2 κι εκείνος τον δικαίωσε με σπουδαία εμφάνιση και νίκη-κλειδί.

Στο 5ο σετ του εναρκτήριου αγώνα με τον Γιγκένλερ προηγήθηκε 10-7, δέχτηκε τη μείωση στον πόντο και πήρε τάιμ άουτ. Στην επιστροφή δεν πήρε τον 11ο πόντο, αλλά διατήρησε ηρεμία και πίστη για να κάνει αμέσως μετά το 12-10. Σε εκείνο το σημείο άνοιξε ουσιαστικά τον δρόμο για την τελική επικράτηση άσχετα αν μετά ο Σταματούρος έχασε καλή ευκαιρία να κάνει το 2-0 κόντρα στον Γκουντούζ.

Στα πέντε σετ και αυτός ο αγώνας, ο Πειραιώτης πρωταθλητής προηγήθηκε τότε με 4-1, 6-4 και 9-7, αλλά έχασε με οριακή διαφορά. Στο κρίσιμο τρίτο ματς ο Χατζηλυγερούδης επιβεβαίωσε ότι είναι πολύτιμο εργαλείο στην ομάδα. Με εξαιρετικές επιλογές στο τέλος επικράτησε σε νέο… θρίλερ με 3-2 σετ εναντίον του Γιλμάζ κι έκανε φαβορί την εθνική μας. Ο Σταματούρος δεν υπήρχε περίπτωση ν’ αφήσει ανεκμετάλλευτη και δεύτερη ευκαιρία. Με δυνατό και ώριμο παιχνίδι πέτυχε τη δεύτερη νίκη κόντρα στον 1ο Τούρκο και έγραψε το τελικό 3-1.

Πέμπτος αθλητής της ομάδας μας ήταν ο Αλέξανδρος Μαδέσης, που μπορεί να μην αγωνίστηκε, αλλά φυσικά είχε τη δική του συμβολή στη διάκριση και τώρα περιμένει ανυπόμονα το ντεμπούτο του στη διοργάνωση μέσα από τα ατομικά αγωνίσματα. Απονομές δεν έγιναν απόψε επειδή «τράβηξε» το πρόγραμμα και το πρωτάθλημα προχωρά από την Παρασκευή με τα ατομικά.

Οι αγώνες μας στα νοκ άουτ χωρίς χρονική σειρά:

Αναλυτικά η εξέλιξη του τελικού Τουρκία - Ελλάδα 1-3:

Αμπντουλάχ Γιγκένλερ - Τάσος Ρηνιώτης 2-3 (11-5, 12-14, 5-11, 11-9, 10-12)

Ιμπραχίμ Γκουντούζ - Γιώργος Σταματούρος 3-2 (10-12, 11-9, 5-11, 11-9, 11-9)

Τουγκάι Γιλμάζ - Γεράσιμος Χατζηλυγερούδης 2-3 (11-9, 4-11, 6-11, 11-4, 6-11)

Γιγκένλερ – Σταματούρος 0-3 (5-11, 7-11, 5-11)

Αναλυτικά η εξέλιξη του ημιτελικού Ρουμανία - Ελλάδα 1-3:

Αντρέι Ιστράτε - Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος 3-1 (9-11, 11-6, 11-6, 11-4)

Ντάριους Τόμα - Γιώργος Σταματούρος 1-3 (11-9, 8-11, 5-11, 9-11)

Ματέι Ντουμιτρέσκου - Γεράσιμος Χατζηλυγερούδης 1-3 (11-2, 6-11, 6-11, 7-11)

Ιστράτε – Σταματούρος 0-3 (3-11, 10-12, 8-11)

Αναλυτικά η εξέλιξη του προημιτελικού Σερβία - Ελλάδα 2-3:

Νεμάνια Ντίλας – Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος 3-1 (1-11, 11-9, 16-14 11-3)

Πέρο Τέπιτς - Γιώργος Σταματούρος 0-3 (9-11, 8-11, 9-11)

Ούρος Νίνκοβιτς - Τάσος Ρηνιώτης 3-2 (11-9, 11-8, 9-11, 4-11, 11-8)

Ντίλας – Σταματούρος 2-3 (11-7, 11-7, 7-11, 9-11, 12-14)

Τέπιτς – Κωνσταντινόπουλος 1-3 (11-7, 3-11, 2-11, 7-11)

Η Ρουμανία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Στο ματς για τις θέσεις 3-4 νίκησε 3-0 την Ιταλία.

Στην 4η θέση η εθνική γυναικών

Την 4η θέση κατέλαβε η εθνική μας ομάδα των γυναικών στο Βαλκανικό πρωτάθλημα επιτραπέζιας αντισφαίρισης, που συνεχίζεται στην Κωνσταντινούπολη.

Γι’ άλλη μια χρονιά τα έδωσε όλα για ν’ ανέβει στο βάθρο και ξεκάθαρα είχε τις δυνατότητες να το πετύχει, αλλά τελικά έζησε έργο παρόμοιο με το περσινό στο Σεράγεβο. Τότε έχασε στο καθοριστικό ματς για το χάλκινο μετάλλιο 3-2 από τη Βουλγαρία, σήμερα στον αντίστοιχο αγώνα λύγισε με το ίδιο σκορ από τη Σερβία.

Στην τεχνική καθοδήγηση ήταν ο Χρήστος Λάμης. Η Ευαγγελία Μεραμβελλιωτάκη κάθισε στον πάγκο σε όλα τα ματς του ταμπλό.

Μετά τη 2η θέση στο γκρουπ (2 νίκες – 1 ήττα και 5 βαθμοί) οι αθλήτριές μας κράτησαν τον καλό ρυθμό και άρχισαν δυνατά τα νοκ άουτ. Στην 8άδα σημείωσαν καθαρή νίκη με 3-0 απέναντι στη Βουλγαρία και της πήραν και ρεβάνς για ήττες στις τελευταίες αναμετρήσεις. Στον ημιτελικό με τη Ρουμανία ήταν αουτσάιντερ, αλλά παρουσιάστηκαν ανταγωνιστικές. Η Τόλιου είχε ευκαιρία να ισοφαρίσει το σκορ ομάδων σε 1-1, απέκτησε και ματς μπολ, όμως έχασε στα πέντε σετ και η συνέχεια έγινε αφάνταστα δύσκολη. Η Ρουμανία επικράτησε με 3-0 και μετά πήρε την 1η θέση νικώντας επίσης 3-0 στον τελικό την οικοδέσποινα Τουρκία. Βασική ήταν η Έλενα Ζαχάρια, που συνεργάζεται από πέρσι με την ΑΕΚ.

Σκληρή ήταν η αναμέτρηση με τη Σερβία για την 3η θέση. Από τη θέση 1 η πατρινή Κατερίνα Τόλιου αξιοποίησε στο έπακρο το αμυντικό στυλ παιχνιδιού της (σ.σ ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική και με τη Μασούτι, πρώην αθλήτρια των Σαρισών Φλώρινας, με την οποία είχε αντιμετωπίσει ζωηρές δυσκολίες στην ελληνική Α1) και ισοφάρισε δύο φορές. Δεν ήρθε όμως, η τρίτη νίκη, που με πάθος αναζήτησε η ομάδα και με ήττα 3-2 καταγράφηκε η 4η θέση.

Οι αγώνες μας στα νοκ άουτ χωρίς χρονική σειρά:

Αναλυτικά η εξέλιξη του «μικρού» τελικού Σερβία – Ελλάδα 3-2:

Ανέτα Μασούτι - Ιωάννα Γερασιμάτου 3-0 (11-7, 12-10, 11-7)

Ντραγκάνα Βίγκνιεβιτς - Κατερίνα Τόλιου 2-3 (11-4, 7-11, 9-11, 11-7, 5-11)

Ρέκα Μπέζεγκ - Ελισάβετ Τέρπου 3–1 (11-7, 11-4, 8-11, 11-4)

Μασούτι – Τόλιου 0-3 (6-11, 8-11, 5-11)

Βίγκνιεβιτς - Γερασιμάτου 3-0 (11-7, 11-8, 11-6)

Αναλυτικά η εξέλιξη του ημιτελικού Ρουμανία - Ελλάδα 3-0:

Έλενα Ζαχάρια – Ιωάννα Γερασιμάτου 3-0 (11-5, 11-4, 11-8)

Ιοάννα Σινγκεορζάν – Κατερίνα Τόλιου 3-2 (10-12, 19-17, 6-11, 11-6, 12-10)

Μπιάνκα Μέι Ρόζου – Ελισάβετ Τέρπου 3-0 (11-8, 11-9, 11-4)

Αναλυτικά η εξέλιξη του προημιτελικού Βουλγαρία - Ελλάδα 0-3:

Τσβετελίνα Γκεοργκίεβα - Ιωάννα Γερασιμάτου 1–3 (8-11, 11-7, 10-12, 8-11)

Βικτόρια Πέρσοβα - Κατερίνα Τόλιου 2-3 (8-11, 11-5, 4-11, 11-7, 2-11)

Σιντέλια Μούτλου - Ελισάβετ Τέρπου 2-3 (9-11, 3-11, 11-5, 13-11, 8-11)