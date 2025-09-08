Η Ακαδημία των Σπορ Πάτρας στο πανελλήνιο πρωτάθλημα χάντμπολ Ενόπλων Δυνάμεων

Διεξήχθη πρόσφατα το Πανελλήνιο πρωτάθλημα χάντμπολ ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για το 2025.

Με την ομάδα της Αστυνομίας έπαιξαν δύο αθλητές που έχουν φορέσει την φανέλα της Ακαδημίας των Σπορ και μάλιστα αγωνίζονται και στην ίδια θέση (αριστερό εξτρεμ).

Πρόκειται για τον πατρινό Αλέξη Κουρή (αριστερά στην φωτογραφία), ο πρώην και τον Βασίλειο Κολιούλη (δεξιά), ο νυν.

Για την ιστορία αναφέρεται ότι η ομάδα του Στρατού ξηράς κατέλαβε την πρώτη θέση, την δεύτερη η Αστυνομία και την τρίτη η Πυροσβεστική.