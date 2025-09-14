Η εθνική μπάσκετ έτοιμη να σπάσει κατάρα 16 ετών

Η Εθνική ομάδα επέστρεψε στα ημιτελικά και σε μικρό τελικό του Eurobasket 2025 ύστερα από 16 χρόνια, θέλοντας να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο και να κλείσει το… διάλειμμα από την τετράδα που κρατούσε από το 2009, όταν κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην Πολωνία κόντρα στη Σλοβενία.

Παράλληλα θα σπάσει την κατάρα των μεγάλων διοργανώσεων, δοθέντος πως όλα αυτα τα χρόνια δεν έχει δικριθεί ούτε σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα, ούτε σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Νικώντας τη Φιλανδία και κατακτώντας ξανά μετάλλιο αποκαθιστά τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Αξιοσημείωτο είναι ότι από το 2009 και μετά η Ελλάδα είχε μείνει εκτός ημιτελικών σε πέντε προημιτελικούς.

Συνολικά, η Εθνική έχει φτάσει 8 φορές στο παρελθόν στα ημιτελικά του EuroBasket, κατακτώντας δύο χρυσά (1987, 2005), ένα ασημένιο (1989) και ένα χάλκινο μετάλλιο (2009).

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Τελευταία επιτυχία το χάλκινο μετάλλιο το 2009. Εκτοτε: 2011 6η. 2013 11η. 2015 5η. 2017 8η. 2022 5η.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ

Τελευταία επιτυχία το 2006 με το ασημένιο μετάλλιο. Εκτοτε: 2010 11η. 2014 9η. 1019 11η. 2023 15η.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Τελευταία επιτυχία η 5η θέση το 2008. Εκτοτε: 2012 δεν συμμετείχε. 2016 δεν συμμετείχε. 2020 δεν συμμετείχε. 2024 8η.

Δεκατρεις διοργανώσεις που η εθνική μας απέτυχε...