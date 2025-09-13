Ελλάδα – Τουρκία: Παρέμβαση της ΕΟΚ για την τουρκική ανάρτηση μετά τον ημιτελικό στο Eurobasket 2025

Απολογήθηκαν και την κατέβασαν
Τα social media των Τούρκων ξεσάλωσαν μετά τον θρίαμβο της ομάδας του Εργκίν Αταμάν κόντρα στην Εθνική Ελλάδας μπάσκετ στα ημιτελικά του Eurobasket 2025.
Συγκεκριμένα, η τουρκική ομοσπονδία ανέβασε μία ανάρτηση με τη φράση “χωρίς οίκτο”, συνοδεύοντας της με μια φωτογραφία του Όσμαν να καρφώνει εντυπωσιακά, την ώρα που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προσεύχεται πριν την έναρξη της αναμέτρησης.
Η ΕΟΚ έκανε επίσημη διαμαρτυρία, η οποία κοινοποιήθηκε και στην FIBA, με τους Τούρκους να απολογούνται και στη συνέχεια να κατεβάζουν την ανάρτηση.
Υποστήριξαν, μάλιστα, ότι η δημοσίευση έγινε χωρίς την δική τους γνώση και έγκριση.
