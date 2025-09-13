Αντιδράσεις για ανάρτηση του Σενγκούν μετά τον αγώνα με την Ελλάδα- Απενεργοποιήθηκαν τα σχόλια

Αντιδράσεις προκάλεσε μια ανάρτηση του Αλπερέν Σενγκούν στα social media, λίγες ώρες μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Ελλάδας στα ημιτελικά του EuroBasket 2025.

Στη δημοσίευση, η οποία συνοδευόταν από τη φράση «Δεν είναι ποτέ καλός ο θαλασσινός αέρας;» –στίχος από γνωστό τουρκικό τραγούδι– αρκετοί χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα θεώρησαν πως υπάρχει έμμεση αναφορά στη Μικρασιατική Καταστροφή. Το τραγούδι ακουγόταν και ως ήχος στην ανάρτηση.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις όχι μόνο από την ελληνική πλευρά, αλλά και από Τούρκους χρήστες, αρκετοί από τους οποίους σχολίασαν ότι τέτοιου είδους αναφορές δεν βοηθούν και πως ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, η δημοσίευση έγινε από την ομάδα διαχείρισης των social media του παίκτη και όχι από τον ίδιο προσωπικά. Ωστόσο, μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε, απενεργοποιήθηκε η δυνατότητα σχολιασμού κάτω από τη σχετική ανάρτηση.