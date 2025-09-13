Πού θα δείτε Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός, Super League και Εμμανουήλ Καραλή

Πλούσιο το σημερινό αθλητικό πρόγραμμα
Όλα τα αθλητικά γεγονότα που ξεχωρίζουν το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου. Η Super League επιστρέφει δυναμικά, ενώ ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα δίνει το πρώτο του δυνατό φιλικό ματς κόντρα στη Μονακό.
Παράλληλα, ξεκινά το Davis Cup στο ΟΑΚΑ με τη συμμετοχή του Στέφανου Τσιτσιπά, ενώ το παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου φιλοξενεί τον Εμμανουήλ Καραλή στον προκριματικό αγώνα του επί κοντώ.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/9/2025)
09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Κατατακτήριες Δοκιμές)
12:00 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 Παγκόσμιο Στίβου 1η μέρα
13:05 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship Μηχανοκίνητα
13:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Κατατακτήριες Δοκιμές)
14:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
14:30 COSMOTE SPORT 9 HD DTM Αυστρία, Ρεντ Μπουλ Ρινγκ – 1ος Αγώνας
14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Τσάρλτον – Μίλγουολ Sky Bet EFL Championship
14:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Κατατακτήριες Δοκιμές)
15:00 Novasports 1HD Χετάφε – Οβιέδο La Liga
15:00 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 Παγκόσμιο Στίβου 1η μέρα
15:05 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Χιλή, SS7
15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Tissot Sprint)
16:00 Novasports 4HD Βαλένθια – Αθηναϊκός aΘens cup 2025
16:00 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Χιλή, SS8
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κάλιαρι – Πάρμα Serie A
16:30 Novasports Extra 4 Ουνιόν Βερολίνου – Χόφενχαϊμ Bundesliga
16:30 Novasports Extra 3 Βόλφσμπουργκ – Κολωνία Bundesliga
16:30 Novasports Extra 2 Μάιντς – Λειψία Bundesliga
16:30 Novasports Extra 1 Φράιμπουργκ – Στουτγκάρδη Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Χάιντενχαϊμ – Ντόρτμουντ Bundesliga
17:00 Novasports Premier League Έβερτον – Άστον Βίλα Premier League
17:00 Novasports Start Φούλαμ – Λιντς Premier League
17:00 Novasports 5HD Κρίσταλ Πάλας – Σάντερλαντ Premier League
17:00 Novasports 6HD Μπόρνμουθ – Μπράιτον Premier League
17:00 Novasports 2HD Νιούκαστλ – Γουλβς Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship
17:00 Action 24 ΠΑΟΚ – Βριλήσσια EHF European Cup
17:00 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Χιλή, SS9
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σουόνσι – Χαλ Sky Bet EFL Championship
17:15 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga
17:50 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup Άγιος Μαρίνος, Μιζάνο
18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ολυμπιακός – Μονακό φιλικό μπάσκετ
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Βραζιλία Davis Cup τένις
18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός Super League
19:00 Novasports 5HD WTA 250 Σάο Πάουλο
19:00 Novasports 4HD Άρκα Γκντίνια – Μερσίν aΘens cup 2025
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γιουβέντους – Ίντερ Serie A
19:30 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Τότεναμ Premier League
19:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Αμβούργο Bundesliga
19:30 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Αλαβές La Liga
19:45 Novasports 2HD Ναϊμέγκεν – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie
19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Χιμπέρνιαν – Νταντί Γιουνάιτεντ Scottish Premiership
20:00 Novasports Prime Ατρόμητος – Άρης Super League
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Πάφος – Απόλλων Λεμεσού Cyprus League
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Βραζιλία Davis Cup
20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Νασιονάλ Liga Portugal
20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Παναιτωλικός – Βόλος ΝΠΣ Super League
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Πόρτο – Νασιονάλ Liga Portugal
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Καντσία Roshn Saudi League
21:30 Novasports Start Ανόβερο – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Φιορεντίνα – Νάπολι Serie A
22:00 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Τσέλσι Premier League
22:00 Novasports 2HD Φέγενορντ – Χέρενφεν Eredivisie
22:00 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Φαμαλικάο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal
