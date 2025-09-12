Βασίλης Σπανούλης: «Κάναμε πάρα πολλά λάθη και δεν είχαμε συγκέντρωση στην άμυνα»

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ μετά τη λήξη του ημιτελικού ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία στο EuroBasket 2025.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός στάθηκε στην έλλειψη ενέργειας που παρουσίασε η ομάδα, επισημαίνοντας πως αυτή οδήγησε σε πολλά αβίαστα και παιδαριώδη λάθη κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

“Κάναμε το χειρότερό μας παιχνίδι, πολλά λάθη. Η ενέργειά μας και το πλάνο μας ήταν διαφορετικό. Είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου και τώρα πρέπει να συγκεντρωθούμε για το επόμενο μεγάλο παιχνίδι. Χάσαμε 22 κατοχές από λάθη και όχι μόνο αυτό, αλλά δώσαμε τόσες ευκαιρίες στην Τουρκία να τρέξει και να σκοράρει καλάθια. Τώρα πρέπει να πάμε για το μετάλλιο που είναι τεράστιο για τη χώρα μου”.

Για το ματς με τη Φινλανδία: “Είναι ένα παιχνίδι μεταλλίου, παίζουν με πολλή ενέργεια και πρέπει να είμαστε έτοιμοι”.

Για το αν υπάρχει απογοήτευση: “Δεν υπάρχει μεγάλη απογοήτευση. Έπαιξαν καλύτερα κέρδισαν. Παίζουμε με μία πολύ καλή ομάδα (σ.σ. για το χάλκινο)”.

Για την Τουρκία: “Έβαλαν τα σουτ, έχουν τον Σενγκούν που μπορεί να πασάρει. Έχουν μεγάλο ρόστερ. Δεν μπορέσαμε να δώσουμε τις γρήγορες πάσες και να ανοίξουμε την άμυνα. Έπαιξαν καλά και στην επίθεση. Έπαιξαν πολύ καλύτερα από εμάς”.

Για τον Γιάννη: “Έπρεπε να πασάρουμε την μπάλα νωρίς και καλύτερα. Είναι άνθρωπος παρότι δεν κάνει γήινα πράγματα στο τουρνουά. Είμαι ευλογημένος που είμαστε μαζί. Έτυχε να κάνει ένα κακό παιχνίδι, θα είναι έτοιμος για την Κυριακή”.