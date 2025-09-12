Έλληνες και Τούρκοι μαζί με τις σημαίες των χωρών τους πριν τον ημιτελικό

Σπουδαία στιγμή πριν την έναρξη του μεγάλου αγώνα
Η Ελλάδα ετοιμάζεται να αναμετρηθεί με την Τουρκία στον ημιτελικό του EuroBasket 2025, διεκδικώντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (14/9, 21:00), όπου την περιμένει ήδη η Γερμανία.
Καθώς το ρολόι μετρούσε αντίστροφα για το τζάμπολ, χιλιάδες φίλαθλοι των δύο ομάδων είχαν συγκεντρωθεί έξω από το γήπεδο, φορώντας φανέλες, κρατώντας κασκόλ και σημαίες των εθνικών τους ομάδων, δημιουργώντας μια έντονη αλλά ειρηνική ατμόσφαιρα.
Όπως φαίνεται μάλιστα μέσα από τα βίντεο του Gazzetta, οι άνθρωποι των δύο χωρών περνούσαν όμορφες στιγμές έξω από το γήπεδο της Ρίγας.
