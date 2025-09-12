Η γενική συνέλευση του ΙΟ Πατρών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών καλεί τα Μέλη στην Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Ομίλου, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου Πολυτεχνείου 17, το Σάββατο 18-10-2025 και ώρα 8:00πμ, με τα πιο κάτω θέματα:

Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης

Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 01-01-2025 έως 30-09-2025. Έγκριση και απαλλαγή.

Οικονομικός Απολογισμός για το χρονικό διάστημα από 01-01-2025 έως 30-09-2025 και Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το ίδιο διάστημα. Έγκριση και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Έγκριση αγωνιστικού προγράμματος Ανοικτής Θάλασσας και Τριγώνου.

Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.

Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Εξελεγκτικής Επιτροπής - Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19-10-2025 και ώρα 11:00πμ, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Ομίλου, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 17 και με τα ίδια θέματα.

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τα πιο πάνω όργανα παρακαλούνται όπως το γνωρίσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 07-10-2025 και ώρα 16:00.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη τα οποία θα έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους έως την Τρίτη 07-10-2025, ώρα 16:00μ.

Οι Αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν βάσει του Ν.5224/05-08-2025.

Έναρξη ψηφοφορίας μισή ώρα μετά τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης.

Διάρκεια: 4 ώρες.

Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών