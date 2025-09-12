Με την πατρινή Κατερίνα Τόλιου η Εθνική μας στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Ένας μήνας απομένει για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα επιτραπέζιας αντισφαίρισης ανδρών-γυναικών, που φέτος αφορά στο ομαδικό.

Η κορυφαία διοργάνωση θα διεξαχθεί στο Ζαντάρ της Κροατίας από τις 12 έως τις 19 Οκτωβρίου και διοργανώνεται από την κροατική ομοσπονδία υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης του πινγκ πονγκ (ETTU).

Η Ελλάδα θα πάρει μέρος με 4 αθλητές και 4 αθλήτριες. Την εθνική ανδρών θα συγκροτήσουν οι Παναγιώτης Γκιώνης, Γιάννης Σγουρόπουλος, Γιώργος Σταματούρος, Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος (πρώην αθλητής του Ίφιτου Πατρών) και την εθνική γυναικών η πατρινή Κατερίνα Τόλιου (ξεκίνησε από τους Φοίνικες Γλυφάδας Πάτρας), Μαλαματένια Παπαδημητρίου, Ελισάβετ Τέρπου, Ιωάννα Γερασιμάτου. Με αυτή τη σειρά αναφέρει τα ονόματα η ETTU σύμφωνα με τις θέσεις των διεθνών στους τρέχοντες πίνακες αξιολόγησης της Ευρώπης.

Μετά το Βαλκανικό πρωτάθλημα της Κωνσταντινούπολης με την 1η θέση της ανδρικής ομάδας και την 4η της γυναικείας τα αντιπροσωπευτικά μας συγκροτήματα στρέφουν ήδη την προσοχή τους στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και γνωρίζοντας από καιρό και τους αντιπάλους τους κοιτάζουν να παρουσιαστούν σε απόλυτη ετοιμότητα.

Η εθνική ανδρών είναι στο 4ο γκρουπ και θ’ αντιμετωπίσει την Πορτογαλία (επικεφαλής) και την Αγγλία. Η εθνική γυναικών έχει κληρωθεί στο 5ο γκρουπ με αντιπάλους τη Σουηδία (επικεφαλής) και την Αυστρία.

Στα τελικά στο Ζαντάρ έχουν προκριθεί και θ’ αγωνιστούν συνολικά 24 ανδρικές και 24 γυναικείες ομάδες. Χωρίστηκαν σε 8 γκρουπ των 3ων και οι δύο πρώτες ομάδες από το κάθε ένα θα περάσουν στην τελική 16άδα για να συνεχίσουν σε ταμπλό.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΝΗΤΡΟ

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2025 έχει προσλάβει επιπλέον σημασία για τις συμμετέχουσες χώρες και άρα και την Ελλάδα, διότι δίνει μεγάλο αριθμό προκρίσεων για το προσεχές Παγκόσμιο πρωτάθλημα ομαδικού. Ως γνωστόν, η διεθνής ομοσπονδία είχε ανακοινώσει στις αρχές Αυγούστου τη διεύρυνση του (εορταστικού ταυτόχρονα, για τα 100 χρόνια ζωής) Παγκοσμίου πρωταθλήματος 2026. Έχουν πλέον δικαίωμα ν’ αγωνιστούν 64 εθνικές ομάδες σε κάθε κατηγορία συνεπώς αυξάνονται και τα «εισιτήρια» από τα ηπειρωτικά πρωταθλήματα. Στο Ζαντάρ θα κλείσουν αυτομάτως θέση για τους αγώνες του Λονδίνου οι χώρες που θα μπουν στην πρώτη 16άδα. Αν μάλιστα είναι και η διοργανώτρια Αγγλία μέσα σε αυτές τότε θα δώσει πρόκριση και η 17η θέση. Το κίνητρο είναι μεγάλο και για τα αντιπροσωπευτικά μας συγκροτήματα, καθώς με τον προηγούμενο τρόπο διεξαγωγής απουσιάζουν τα τελευταία χρόνια από το παγκόσμιο ραντεβού.