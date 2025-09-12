Ελλάδα - Τουρκία 68-94: Ένα όνειρο που έγινε εφιάλτης- Βαριά ήττα για τη γαλανόλευκη και τώρα Φινλανδία για το χάλκινο μετάλλιο

Το όνειρο του τελικού στο EuroBasket 2025 «έσβησε» για την Εθνική Ελλάδας το βράδυ της Παρασκευής (12/9), μετά τη βαριά ήττα με 68-94 από την Τουρκία στην Arena Riga.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν κυριάρχησε από το ξεκίνημα, μετατρέποντας τον ημιτελικό σε παράσταση για έναν ρόλο. Αντίπαλος της Ελλάδας στον μικρό τελικό της Κυριακής (14/9, 17:00) θα είναι η Φινλανδία, η οποία νωρίτερα ηττήθηκε από τη Γερμανία (98-86).

Ο Ερτζάν Οσμάνι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την Τουρκία με 28 πόντους (5/7 δίποντα, 6/8 τρίποντα), ενώ οι Όσμαν και Σενγκούν έδωσαν επίσης σημαντικές λύσεις. Ο Τζέντι Όσμαν, αν και αμφίβολος μέχρι τελευταία στιγμή, έκανε τη διαφορά στο transition, ενώ ο Σενγκούν πρόσθεσε 15 πόντους, 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο περιορίστηκε στους 12 πόντους (με 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ), καθώς η άμυνα της Τουρκίας τον εγκλώβισε αποτελεσματικά. Σλούκας, Ντόρσεϊ και Καλαϊτζάκης είχαν κάποιες καλές στιγμές, όμως η Ελλάδα πλήρωσε τα 22 λάθη της – αρνητικό ρεκόρ για ημιτελικό EuroBasket τα τελευταία 30 χρόνια.

Η Τουρκία προκρίθηκε σε τελικό EuroBasket για δεύτερη φορά στην ιστορία της, μετά το 2001, και την Κυριακή (14/9, 21:00) θα διεκδικήσει το χρυσό κόντρα στην πρωταθλήτρια κόσμου Γερμανία.

12-25 οι πόντοι από τα λάθη του αντιπάλου, 12-11 οι πόντοι στον αιφνιδιασμό, 11-7 οι πόντοι από δεύτερες ευκαιρίες, 32-46 οι πόντοι στη ρακέτα, 27-13 οι πόντοι από τους αναπληρωματικούς των δύο ομάδων.

Το ματς

Με Σλούκα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Αντετοκούνμπο, Μήτογλου άνοιξε το ματς ο Σπανούλης, με Λάρκιν, Χάζερ, Όσμαν, Οσμάνι, Σενγκούν ο Αταμάν. Η Εθνική δεν μπήκε καλά στον αγώνα, ο Οσμάνι έβαλε 14 πόντους στην περίοδο (!), η Τουρκία είχε συνεχώς ένα μικρό προβάδισμα, πριν ο Όσμαν σκοράρει στον αιφνιδιασμό για το 12-24 στο ένατο λεπτό. Λάθη και κακές επιστροφές πλήγωσαν την Ελλάδα, την ώρα που οι Τούρκοι έπαιρναν ό,τι τους δίναμε.

Στις αρχές της δεύτερης η διαφορά έπεσε στους έξι (20-26), με τον Γιάννη στον πάγκο, όμως τα λάθη συνεχίζονταν. Ο Κορκμάζ έβαλε γκολ-φάουλ για το 24-38 στο 16′, ο Σενγκούν κάρφωσε κι ο Όσμαν έβαλε τρίποντο από τη γωνία για το 24-43 στο 17′, σημείο στο οποίο όλα έδειχναν να χάνονται μπροστά στα μάτια μας. Το 31-49 του ημιχρόνου δεν είχε κρίνει το ματς, όμως το 2-17 στο σκοράρισμα από τα λάθη του αντιπάλου ήταν ακραίο.

Ο Σπανούλης άνοιξε το δεύτερο μέρος με τον Θανάση στο τέσσερα, όμως οι Τούρκοι πήγαν και στο +23 (34-57 στο 23′) και στο +24 (38-62 στο 24′) με τρίποντο του Λάρκιν και στο +26 (46-72) προς τα τέλη της τρίτης περιόδου. Ο Γιάννης βγήκε στο 27′, γύρισε για μια τελευταία προσπάθεια στις αρχές της τέταρτης, όμως οι Τούρκοι ήταν πολύ σοβαροί, δεν απειλήθηκαν, δεν έδωσαν δικαιώματα και πήραν με άνεση την πρόκριση στον τελικό.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κάλιο, Ζουράποβιτς, Βάσκες

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-26, 31-49, 51-72, 68-94

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 9 (3/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Λαρεντζάκης 3 (1), Τολιόπουλος, Σλούκας 15 (3/5 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Καλαϊτζάκης 11 (3/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές), Παπανικολάου 2 (1/6 σουτ), Κατσίβελης, Σαμοντούροβ 3 (3/4 βολές), Γ. Αντετοκούνμπο 12 (6/13 δίποντα, 0/1 βολή, 12 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Κ. Αντετοκούνμπο 6 (3/3 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 3 μπλοκ), Θ. Αντετοκούνμπο 4, Μήτογλου 3 (1/8 σουτ, 4 ριμπάουντ)

ΤΟΥΡΚΙΑ (Αταμάν): Λάρκιν 14 (4/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ασίστ), Χάζερ 7 (7 ασίστ), Σανλί, Όσμαν 17 (5/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπιτίμ 6 (1), Κορκμάζ 7 (3/3 δίποντα), Σενγκούν 15 (5/14 δίποντα, 5/8 βολές, 12 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Οσμάνι 28 (5/7 δίποντα, 6/8 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπόνα, Γιλμάζ, Σιπάχι, Γιούρτσεβεν

Τα ομαδικά στατιστικά της Ελλάδας: 19/37 δίποντα, 8/24 τρίποντα, 6/9 βολές, 37 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 12 επιθετικά), 16 ασίστ, 7 κλεψίματα, 6 μπλοκ, 22 λάθη, 26 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Τουρκίας: 25/44 δίποντα, 10/22 τρίποντα, 14/22 βολές, 33 ριμπάουντ (24 αμυντικά – 9 επιθετικά), 27 ασίστ, 10 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 13 λάθη, 16 φάουλ