Το  «Psathathlon2025» με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- ΦΩΤΟ

Ένα ευχάριστο διήμερο γιορτής με άρωμα αθλητισμού απόλαυσαν όσοι συμμετείχαν ή παρακολούθησαν το «Psathathlon2025» στον Ψαθόπυργο Αχαΐας.

Το επιτυχημένο αθλητικό διήμερο έγινε με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου με το Αθλητικό Σωματείο «Cape Drepano», τον Ιστιοπλοϊκό όμιλο «Ιάσων» και τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών (ΝΟΠ), ενώ υποστηρικτές ήταν ναυταθλητικά σωματεία, το Α.Σ. ΑΚΡΟΣ και ο Δήμος Πατρέων.

Τέσσερα αθλήματα - δίαθλο με κολύμπι και τρέξιμο, κολύμπι, waterpolo και suprace&fun επίδειξη τεχνικής - με πάνω από 12 κατηγορίες πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2025. Ξεχωριστά δρώμενα, επίδειξη supyoga, παρουσίαση δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τη «Γαλάζια Οικονομία», βραδινά πάρτι στην ακτή στο λιμανάκι του χωριού, δώρα και μετάλλια για όλους τους συμμετέχοντες περιλάμβανε η διοργάνωση.

Συγχαρητήρια σε όλους όσους συμμετείχαν, αλλά και στους διοργανωτές απηύθυνε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, επισημαίνοντας ότι έχει όλες τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε ένα ζωντανό θεσμό μέσα από τον οποίο αναδεικνύεται το μεράκι ανθρώπων που ενδιαφέρονται για τον τόπο μας

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, από την πλευρά του δήλωσε: «Ο αθλητισμός δεν είναι, μόνο, επίδοση. Είναι ζωή! Τα συναισθήματα που μας μετέφερε το Psathathlon 2025 ήταν ανάμεικτα… ένταση, χαρά και συγκίνηση. Είναι οι στιγμές που μας ενώνουν όλους ενώ αναδεικνύεται μέσα από τη συλλογική προσπάθεια η αξία του εθελοντισμού για τον τόπο μας. Πρέπει να ενισχύουμε τέτοιες πρωτοβουλίες καθώς συμβάλλουν στην προβολή και ανάπτυξη του τόπου μας», δήλωσε ο κ. Ζαΐμης.

Αντίστοιχα ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Τάκης Αντωνόπουλος, εστίασε στην αξία της συνεργασίας των φορέων, που οδήγησε στην αναβίωση, αλλά και στην αναβάθμιση του Psathathlon, μετατρέποντας το σε ένα γεγονός που κινητοποιεί την τοπική κοινωνία, ενισχύει την αθλητική δραστηριότητα και δημιουργεί προοπτικές για βιώσιμη τουριστική και κοινωνική ανάπτυξη.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας Παναγιώτης Παπαδόπουλος, μετά τις απονομές των βραβείων σε νικητές των αγώνων, δήλωσε: «Ήταν μια πολύ όμορφη ναυταθλητική διοργάνωση, που ταίριαξε την θάλασσα και τον αθλητισμό, την νεολαία αλλά και πολύ μικρούς αθλητές με τον Ψαθόπυργο, τον πολύ όμορφο παραλιακό οικισμό της Αχαΐας. Με στόχο την ενίσχυση του αθλητικού χαρακτήρα της περιοχής και της προοπτικής για τουριστική και κοινωνική ανάπτυξη, μπήκαν οι βάσεις για μια διοργάνωση που θα προωθεί την άθληση και την υγεία ως "βασικών συστατικών" της καθημερινότητάς μας».