Γυναίκες Προμηθέα: Φιλικοί αγώνες με τον Κρόνο Γέρακα

Μια ξεχωριστή μπασκετική ημέρα έζησαν οι αθλήτριες του Προμηθέα Πατρών, που φιλοξένησαν τις ομάδες Κορασίδων και Νεανίδων του Κρόνου Γέρακα σε μια σειρά από φιλικά παιχνίδια, προσφέροντας πλούσιο θέαμα και έντονες συγκινήσεις σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Στις Νεάνιδες, ο αγώνας εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι. Από το πρώτο λεπτό μέχρι και το φινάλε, οι φίλαθλοι παρακολούθησαν ένα παιχνίδι υψηλού ρυθμού, με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ, θεαματικά τρίποντα και πολλές όμορφες φάσεις που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον.

Οι Προμηθίνες έφυγαν με την ικανοποίηση της νίκης και οι δύο ομάδες με τη χαρά ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους.

Στις Κορασίδες, η ομάδα του Προμηθέα επικράτησε με φιλική νίκη, δείχνοντας συγκέντρωση στην άμυνα και αποτελεσματικότητα στην επίθεση, στοιχεία που της επέτρεψαν να χτίσει σταδιακά τη διαφορά. Ήταν ένα παιχνίδι που ανέδειξε το ταλέντο και τη δουλειά των νεαρών αθλητριών, αφήνοντας υποσχέσεις για τη συνέχεια.

Σημαντική εμπειρία αποτέλεσε και η αναμέτρηση των U13, με τα κορίτσια των δύο συλλόγων να προσφέρουν ένα όμορφο και ανταγωνιστικό παιχνίδι, γεμάτο ενέργεια και χαμόγελα.

Η οικογένεια του Προμηθέα Πατρών εκφράζει θερμές ευχαριστίες στον Κρόνο Γέρακα, τους προπονητές, τις αθλήτριες και τους γονείς που ταξίδεψαν μέχρι την Πάτρα, συμβάλλοντας σε μια ημέρα γεμάτη μπάσκετ, φιλία και αθλητικό πνεύμα. Η συνεργασία και η αλληλοεκτίμηση μεταξύ των δύο συλλόγων αποτελεί εγγύηση για τη συνέχιση κοινών δράσεων, με την υπόσχεση οι αγώνες αυτοί να επαναληφθούν και στην Αθήνα.