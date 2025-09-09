Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Ο Τάκης Παπαδόπουλος στο Psathathlon 2025

Κοντά στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ψαθοπύργου που σε συνεργασία με το Αθλητικό Σωματείο "Cape Drepano" αλλά και τον ΑΙΟ Ιάσων Ρίου και συνδιοργανωτή την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναβάθμισε την διοργάνωση "Ψάθαθλο 2025", βρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας Τάκης Παπαδόπουλος.

Ο Αντιπεριφερειάρχης μετά τις απονομές των βραβείων σε νικητές των αγώνων, δήλωσε: “Ήταν μια πολύ όμορφη ναυταθλητική διοργάνωση, που ταίριαξε την θάλασσα και τον αθλητισμό, την νεολαία αλλά και πολύ μικρούς αθλητές με τον Ψαθόπυργο, τον πολύ όμορφο παραλιακό οικισμό της Αχαΐας. Με στόχο την ενίσχυση του αθλητικού χαρακτήρα της περιοχής και της προοπτικής για τουριστική και κοινωνική ανάπτυξη, μπήκαν οι βάσεις για μια διοργάνωση που θα προωθεί την άθληση και την υγεία ως "βασικών συστατικών" της καθημερινότητάς μας. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές και τους αθλητές που συμμετείχαν.”