Ιστορικό γκολ: Ο Βαγγέλης Παυλίδης ξεπέρασε τον Ντέμη Νικολαΐδη

Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρήκε δίχτυα στην πρεμιέρα του Champions League και πλέον, φαίνεται πως ψάχνει την «πρωτιά», σε μία ξεχωριστή κατηγορία.

Ο Έλληνας επιθετικός βρήκε δίχτυα στην πρεμιέρα του Champions League, απέναντι στην Καραμπάγκ. Έγραψε το 2-0 για την πορτογαλική ομάδα, μόλις στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης, αλλά τελικά, δεν «γεύτηκε» τη χαρά της νίκης.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης «σκαρφάλωσε» στη δεύτερη θέση, σε μία άκρως τιμητική λίστα με τους Ευρωσκόρερς. Με το γκολ που πέτυχε το βράδυ της Τρίτης (16/9), έφτασε συνολικά τα 27 τέρματα, στα Κύπελλα Ευρώπης Ευρώπης και γενικά σε όλες τις διεθνείς διασυλλογικές διοργανώσεις.

Αναλυτικά τα γκολ του εδώ!

Με τον συγκεκριμένο αριθμό, ξεπέρασε τον Ντέμη Νικολαϊδη, που ήσαν μαζί μέχρι τότε, στη δεύτερη θέση, όσον αφορά τους κορυφαίους Έλληνες σκόρερ, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Πλέον, ο Παυλίδης, όμως, έχει όλο τον χρόνο μπροστά του, ώστε να κάνει δική του την κορυφή. Αυτή τη στιγμή, πρώτος σκόρερ στην εν λόγω λίστα, είναι ο Δημήτρης Σαλπίγγιδης. Ο παλαίμαχος άσος σταμάτησε στα 30 ευρωπαϊκά τέρματα. Επομένως, ο 26χρονος φορ της Μπενφίκα χρειάζεται ακόμα τέσσερα, για να τον ισοφαρίσει, ενώ όταν φτάσει στα 31, θα κάνει αυτομάτως την πρωτιά δική του!

Ιδού και η λίστα με τους παίκτες που έχουν τα περισσότερα γκολ σε όλες τις επίσημες διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA και της FIFA, πάνω από 50 (με μαύρα γράμματα οι παίκτες που δεν έχουν εγκαταλείψει την ενεργό δράση και συνεχίζουν):

151 Κριστιάνο Ρονάλντο (Σπόρτινγκ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Μαδρίτης, Γιουβέντους). ΣΤΗΝ ΑΛ ΝΑΣΡ

137 Λιονέλ Μέσι (Μπαρτσελόνα, Παρί). ΣΤΗΝ ΙΝΤΕΡ ΜΑΪΑΜΙ

113 Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Λεχ Πόζναν, Ντόρτμουντ, Μπάγερν, Μπαρτσελόνα)

93 Καρίμ Μπενζεμά (Λιόν, Ρεάλ Μαδρίτης). ΣΤΗΝ ΑΛ ΙΝΤΙΧΑΝΤ

77 Ραούλ Γκονζάλες (Ρεάλ Μαδρίτης, Σάλκε)

70 Φίλιπο Ιντζάγκι (Πάρμα, Γιουβέντους, Μίλαν)

67 Χάρι Κέιν (Τότεναμ, Μπάγερν)

67 Αντρί Σεφτσένκο (Ντιναμό Κιέβου, Μίλαν, Τσέλσι)

66 Edin Džeko (Wolfsburg, Man City, Roma, Inter, Fenerbahçe, Φιορεντίνα)

63 Σέρχιο Αγκουέρο (Ατλέτικο, Μάντσεστερ Σίτι)

62 Μοχάμεντ Σαλάχ (Βασιλεία, Τσέλσι, Φιορεντίνα, Ρόμα, Λίβερπουλ)

62 Ρουντ φαν Νίστελροϊ (Χέρενφεν, PSV, Man United, Ρεάλ Μαδρίτης, Αμβούργο)

62 Γκερντ Μίλερ (Μπάγερν)

59 Κιλιάν Εμπαπέ (ΠΣΖ, Ρεάλ Μαδρίτης)

59 Thomas Müller (Bayern). ΣΤΗΝ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ.

59 Τιερί Ανρί (Μονακό, Γιουβέντους, Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα)

59 Χένρικ Λάρσον (Φέγενορντ, Σέλτικ, Μπαρτσελόνα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χέλσινγκμποργκ)

58 Έρικ Χάαλαντ (Μόλντε, Ρέντ Μπουλ, Ντόρτμουντ, Μαν. Σίτι)

57 Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς (Άγιαξ, Γιουβέντους, Ίντερ, Μπαρτσελόνα, Μίλαν, Paris Saint-Germain) Germain, Man United)

56 Pierre-Emerick Aubameyang (GAB, Lille, Dortmund, Arsenal, Barcelona, Chelsea, Marseille)

56 Eusébio (Benfica)

55 Klaas-Jan Huntelaar (Heerenveen, Ajax, AC Milan, Schalke)

55 Edinson Cavani (Palermo, Napoli, Paris, Man United) ΣΤΗΝ ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ

54 Alessandro Del Piero (Juventus)

52 Αντουάν Γκριεζμάν (Ρεάλ Σοσιεδάθ, Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο)

50 Didier Drogba (Marseille, Chelsea, Galatasaray)

50 Αλφρέντο Ντι Στέφανο (Ρεάλ Μαδρίτης)

50 Eran Zahavi (ISR, Hapoel Tel-Aviv, Palermo, Maccabi Tel-Aviv, PSV) ΧΩΡΙΣ ΟΜΑΔΑ

* Πρώτος Ελληνας ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης 30 (με ΠΑΟ 16, με ΠΑΟΚ 14), ακολουθούν οι: Παυλίδης 27 (Βίλεμ 2, ΑΖ 16, Μπενφίκα 9), Νικολαϊδης 26 (ΑΕΚ), Σαραβάκος 25 (23 Παναθηναϊκός, 2 ΑΕΚ)

* Τα στοιχεία μέχρι και 19/9/2025

* Οι διοργανώσεις: Κύπελλο Πρωταθλητριών / Champions League, Κύπελλο UEFA / Europa League / Κύπελλο Εκθέσεων, UEFA Europa Conference League, Κύπελλο Κυπελλούχων, UEFA Super Cup, Κύπελλο UEFA Intertoto, Παγκόσμιο Συλλόγων / Διηπειρωτικό

* Δεν έχουν προσμετρηθεί τα γκολ που επιτεύχθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι