ΝΟ Πατρών: Ο Θωμάς Μπετχαβάς στο Περιστέρι

Όπως κάθε καλοκαίρι, έτσι και το φετινό, οι ταλαντούχοι, διεθνείς πιτσιρικάδες του ΝΟΠ, υποκύπτουν στα καλέσματα των Αθηναϊκών ομάδων (δεν είναι της παρούσης τα τι και τα πως, ισχύουν σε όλο το φάσμα του ελληνικου αθλητισμού).

Πέρυσι είχαμε τους Γεωργαρά και Λυκούδη, φέτος τον Ηλία Αγγελόπουλο που πήγε στην Βουλιαγμένη, και τον Θωμά Μπετχαβά που ανακοινώθηκε επίσημα από το Περιστέρι, ανεβάζοντας τον σχετικό αριθμό των πατρινών που μεταγραφηκαν από τον ΝΟΠ σε ομάδες της Α1, στους 16, συν δύο ακόμα στο εξωτερικό.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο 19χρονος περιφερειακός Θωμάς Μπετχαβάς είναι το νέο μέλος της ομάδας υδατοσφαίρισης του Γ.Σ. Περιστερίου και θα φορέσει το σκουφάκι μας τη σεζόν 2025-26!

Με σημαντικές διακρίσεις από τα τμήματα υποδομής του ΝΟ Πατρών και παρουσία με την Εθνική Ελλάδας στο Παγκόσμιο Εφήβων (2024), ο Θωμάς έρχεται έτοιμος να προσφέρει ποιότητα και ενέργεια στη νέα προσπάθεια της ομάδας μας.

Mini highlights της πορείας του:

- 2ος Πανελλήνιο Μίνι Παίδων Κ13 (2018 + 2019)

- 3ος Πανελλήνιο Παίδων Κ15 (2020 + 2021)

- 3ος Πανελλήνιο Εφήβων Κ17 (2022)

- Πρωταθλητής Α2 Ανδρών 2023 με τον ΝΟ Πατρών

- 6η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων 2024 με την Εθνική Ελλάδας

«Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που θα αγωνιστώ με την ομάδα του Περιστερίου. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα το θετικό κλίμα και τη φιλοδοξία που υπάρχει. Εύχομαι σε όλους υγεία και δύναμη, ώστε με σκληρή δουλειά και ομαδικότητα να καταφέρουμε να φτάσουμε εκεί που αξίζει στην ομάδα. Ανυπομονώ να συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις στην προσπάθεια αυτή», όπως τόνισε ο Θωμάς, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για το νέο του ξεκίνημα με τον Γ.Σ. Περιστερίου.

Ο ΜΠΕΤΧΑΒΑΣ

Ο Θωμάς Μπετχαβάς είναι φοιτητής στην Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Έκανε ντεμπούτο στην ανδρική ομάδα την περίοδο 2020-'21, ενώ στον Ομιλο πήγε πριν 14 χρόνια! Με τον ΝΟΠ αγωνίστηκε σε 66 επίσημα παιχνίδια (Α1, Α2 Κύπελλο) πετυχαίνοντας 39 γκολ. Διεθνής με την Παίδων, Εφήβων και Νέων.