Η αφλογιστία του «Φωτάρα» και το ρεκόρ των 11 αγώνων

Με αγωνία περιμένουν οι φίλαθλοι της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, αλλά ασφαλώς και της Εθνικής μας ομάδας, την «αναγέννηση» του Φώτη Ιωαννίδη, που στα 25 του χρόνια έκανε το μεγάλο άλμα και πήρε μεταγραφή στο εξωτερικό.

Πρόλαβε να αγωνιστεί στον Λεβαδειακό και στον Παναθηναϊκό, και ως παιδί στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού (εκεί όπου αγωνίστηκε και ο πατέρας του) και του Ολυμπιακού Χαλκίδας.

Στέφθηκε δις Κυπελλούχος με τους πράσινους, το ’22 και το ’24, ενώ το ’23, αναδείχθηκε καλύτερος ποδοσφαιριστής στην Σούπερ Λίγκα. Ήταν ήδη το next big think του ελληνικού ποδοσφαίρου, ένα τανκ στην εμπροσθοφυλακή του Παναθηναϊκού, που όμως εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα έχει πάθει …αφλογιστία!

Σημειωτέον πως τη σεζόν 2024-’25 είχε μόλις 11 γκολ σε 42 ματς σε όλες τις διοργανώσεις! Κι ακόμα χειρότερα, έχει να σκοράρει από τις 30 του περασμένου Μάρτη, στο 4-2 από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη και τις κοκορομαχίες με τον Ροντινέι. Ο Ιωαννίδης είχε μειώσει σε 3-2 στο 75ο λεπτό.

Ακολούθως ο Παναθηναϊκός, η Εθνική μας και η Σπόρτινγκ, έδωσαν 15 ματς. Στα 4 από αυτά ο «Φωτάρας» δεν έπαιξε (τραυματίας / τιμωρημένος). Στα άλλα 11 παιχνίδια αγωνίστηκε σε όλα, συνολικά 431 λεπτά, αλλά χωρίς να σκοράρει. Τρία ματς ήταν για τα πλέι οφ της Σούπερ Λίγκας πέρυσι (13’, 19’ και 23’), δύο για τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ φέτος (84’ και 75’), τρία στα προκριματικά του Γιουρόπα Λιγκ (44’, 31’, 71’), δύο με την Εθνική μας (17’, 15’) και ένα για την Πορτογαλική Λίγκα (22’).

Κάκιστος ο απολογισμός των μηδέν γκολ, σε 431 λεπτά, σε 11 ματς, σε 5½ μήνες, με τρεις διαφορετικές ομάδες, σε πέντε διαφορετικές διοργανώσεις.

Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστούν -προς το χειρότερο- τα συνολικά του στατιστικά. Σε επίπεδο ανδρών έχει 240 συμμετοχές, 41 γκολ και επιπλέον ακόμα 17 με πέναλτι, ενώ με την Εθνική μας έχει 19 συμμετοχές με 6 γκολ. Γενικό σύνολο (ανδρικής) καριέρας 259 ματς και 64 γκολ (24,7%).

Τούτα όλα, είναι απλά νούμερα, ίσως και περιστασιακά. Και που αφενός μεν δεν σημαίνουν και πολλά για έναν παίκτη που δεν αρέσκεται μόνο στο να σκοράρει (κάνει κι άλλες δουλειές) και που σε καμία περίπτωση δεν επηρέασαν την κρίση των ανθρώπων της Σπόρτινγκ.

Οι οποίοι μετά από πολλές προσπάθειες κατάφεραν να τον κάνουν δικό τους. Έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ - αριθμός ρεκόρ στην ιστορία των μεταγραφών του Παναθηναϊκού.