Παραδόθηκε για χρήση το Δημοτικό γήπεδο Ζαρουχλεΐκων

Οι ομάδες της περιοχής μπορούν πλέον να το χρησιμοποιούν για τις προπονήσεις τους.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων:

Μετά την παραλαβή του νέου χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Ρίου, ακολούθησε χθες (Δευτέρα 15/9), παρουσία του Δήμαρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, το πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής του νέου χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Ζαρουχλεΐκων.

Μπορούν πλέον οι ερασιτεχνικές ποδοσφαιρικές ομάδες της περιοχής να προπονούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ αναμένεται, από την Ιταλία, ειδικό ηλεκτρονικό μηχάνημα για τη ρύθμιση των προβολέων στα Δημοτικά Γήπεδα Ζαρουχλεΐκων και Σαραβαλίου, ώστε να λειτουργούν κανονικά και τις βραδινές ώρες.

Στο Γήπεδο Ζαρουχλεΐκων παραβρέθηκαν χθες ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, Τάκης Πετρόπουλος, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου, Δημήτρης Νικολάου, η επιβλέπουσα μηχανικός Βάλια Κρίκη, το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Παμπελοποννησιακού, Δημήτρης Σουγλέρης και ο υπεύθυνος του Γηπέδου, Σπύρος Τσίλιος.

Στη συζήτηση που έγινε εντοπίστηκαν μερικά ζητήματα που πρέπει να προωθηθούν προς επίλυση και αποφασίστηκε να γίνει σύσκεψη όλων των υπευθύνων των Δημοτικών Γηπέδων για τη δρομολόγηση λύσεων.