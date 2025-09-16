Εμμανουήλ Καραλής: Η στιγμή της απονομής του ασημένιου μεταλλίου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου- ΦΩΤΟ

Ο Εμμανουήλ Καραλής φόρεσε στο στήθος του το πρώτο του μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, κατακτώντας το ασημένιο — ένα από τα σημαντικότερα της καριέρας του.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, με άλμα στα 6,00μ., κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον τελικό του άλματος επί κοντώ στο Τόκιο και έζησε κάθε στιγμή του στο βάθρο μαζί με τον κολλητό του και παγκόσμιο πρωταθλητή, Μόντο Ντουπλάντις, αλλά και τον φίλο του, Κέρτις Μάρσαλ, που κατέκτησε την τρίτη θέση.

Οι τρεις πρωταθλητές “φόρεσαν” το καλύτερο χαμόγελό τους και πόζαραν στο φακό, ενώ δεν παρέλειψαν να βγάλουν και selfie με τα κινητά τους.