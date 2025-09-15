Ολυμπιακός - ΑΕΚ 24-23: Οι ερυθρόλευκοι κατέκτησαν το Σούπερ Καπ!

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 24-23 της ΑΕΚ στο Καμάτερο και κατέκτησε το Σούπερ Καπ, τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στο χάντμπολ.

Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός και η κυπελλούχος ΑΕΚ αναμετρήθηκαν στο κλειστό του Καματερού για το Super Cup, με τους ερυθρόλευκους να επικρατούν με 24-23 σε ένα ματς για γερά νεύρα.

Οι Σάββας και Τζίμπουλας ήταν οι πρώτοι σκόρερ των ερυθρολεύκων με πέντε γκολ, ενώ ο καλύτερος κιτρινόμαυρος ήταν ο Σάλεμ που σημείωσε πέντε γκολ.

Πεντάλεπτα: 3-1, 6-2, 8-3, 9-7, 10-11, 11-12 (ημχ.) 14-13, 17-14, 19-15, 21-18, 22-20, 24-23

Ολυμπιακός (Ρικάρντο Τριλίνι): Σλίσκοβιτς 2, Σάββας 5, Παπαντωνόπουλος, Παπάζογλου, Κανδύλας, Βαλέριο, Σκαραμέλι 4, Κρέτσιτς, Βίντα, Τζίμπουλας 5, Κανέτε 1, Πέσο 1, Σούργκιελ 3, Μάνθος, Μιχαηλίδης, Νικολίνταης, Τσαναξίδης 1, Πασσιάς 2.

ΑΕΚ (Ρουί Σίλβα): Κουκουλάς, Παναγιώτου 1, Αραμπατζής 2, Βλαστός 2, Τουρέ 3, Κεϊτά 2, Ζεντί, Τέπερ, Στούμπερ, Γκούντγιονσον, Γκαρέν, Ντέβιες 1, Κουν 2, Σμιντ 2, Σαλέμ 4, Ντουάρτε 1, Ίβιτς 3.

Έτσι, οι ερυθρόλευκοι έφτασαν τα 12 τρόπαια στο τμήμα του χάντμπολ ανδρών και συνολικά τους 333 τίτλους σε ομαδικά αθλήματα.

Η λίστα με τους 333 τίτλους του Ολυμπιακού

Ποδόσφαιρο: 83

Πόλο Ανδρών: 73

Βόλεϊ Ανδρών: 64

Μπάσκετ Ανδρών: 34

Πόλο Γυναικών: 30

Βόλεϊ Γυναικών: 22

Μπάσκετ Γυναικών: 15

Χάντμπολ Ανδρών: 12

Αναλυτικά οι “ερυθρόλευκοι” τίτλοι

Ποδόσφαιρο 83 (UEFA Europa Conference League: 1, Βαλκανικό κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα: 48, Κύπελλα: 29, Super Cup Ελλάδας: 4)

Πόλο Ανδρών 72 (LEN Champions League: 2, LEN Super Cup: 1, Πρωταθλήματα: 39, Κύπελλα: 26, Super Cup: 5)

Βόλεϊ Ανδρών 64 (Κύπελλα Κυπελλούχων: 2, CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 32, Κύπελλα: 19, League Cup: 7, Super Cup: 3)

Μπάσκετ 34 (Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα Ευρώπης: 3, Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15, Κύπελλα Ελλάδας: 12, Super Cup Ελλάδας: 3)

Πόλο Γυναικών 30 (Len Euroleague: 3, Len Trophy: 1, Len Super Cup: 3, Πρωταθλήματα: 15, Κύπελλα: 6, Super Cup: 2)

Βόλεϊ Γυναικών 22 (CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 11, Super Cup: 1)

Μπάσκετ Γυναικών 15 (Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 6)

Χάντμπολ 12 (Πρωταθλήματα: 5, Κύπελλα: 3, Σούπερ Καπ 4)