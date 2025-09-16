Απειλητικά μηνύματα από Τούρκους δέχθηκε η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Όπως φαίνεται από την ανάρτηση που έκανε η Μαράια Ριντλσπρίγκερ, σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Instagram, ένα από τα απειλητικά μηνύματα προερχόταν από λογαριασμό με ψευδώνυμο που δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί.

«Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένεια. Θα φοβάσαι, όπου και αν πηγαίνεις» αναφερόταν στο μήνυμα.

Κάνοντας mention την Τουρκική Ομοσπονδία Μπάσκετ, αρχικά η Μαράια Ριντλσπρίγκερ συγχαίρει την Τουρκία για το ασημένιο μετάλλιο στο Eurobasket προσθέτοντας, όμως, απευθυνόμενη στους Τούρκους οπαδούς «δεν υπάρχει χώρος για τέτοιες συμπεριφορές στον αθλητισμό. Βασικά δεν υπάρχει κανένας χώρος για αυτή τη συμπεριφορά. Τελεία και παύλα».

Η ανάρτηση της Μαράια Ριντλσπρίγκερ

«Οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο με απογοητεύουν τόσο πολύ. Και όλα αυτά για μια μπάλα μπάσκετ. Ελπίζω αυτοί που έκαναν αυτά τα σχόλια με μίσος και έστειλαν αυτά τα αηδιαστικά μηνύματα στην οικογένειά μου να είναι υπερήφανοι! Αλλά αφού θέλετε να τα στείλετε ιδιωτικά, θα διασφαλίσω ότι θα μάθουν όλοι δημόσια ποιοι είστε. Στην τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ, συγχαρητήρια για το ασημένιο μετάλλιο, έχετε σπουδαία ομάδα. Ωστόσο για τους φιλάθλους σας, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιες συμπεριφορές στον αθλητισμό. Βασικά δεν υπάρχει κανένας χώρος για αυτή τη συμπεριφορά. Τελεία και παύλα».