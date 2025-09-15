Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Κουγιουμτσίδης- Εγραψε ιστορία στην ελληνική πάλη

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης κατέκτησε σήμερα το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 79 κ. στην ελευθέρα πάλη και αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής.

Ο νεαρός αθλητής έγραψε το όνομά του σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στην ιστορία του αθλήματος. Συγκεκριμένα, έγινε ο πρώτος Ελληνας αθλητής που κατακτά την πρώτη θέση σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Στον μεγάλο τελικό ο Κουγιουμτσίδης αντιμετώπισε τον Αμερικανό Λέβι Ντέιβιντ Χέινς, τον οποίο κέρδισε με 3-2.

Η Ελληνική Ομοσποσπονδία Πάλης σε ανάρτησή της τονίζει ότι ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης έγραψε ιστορία στο Ζάγκρεμπ και έκανε όλους τους Ελληνες υπερήφανους.

«Παγκόσμιος πρωταθλητής Ανδρών στα 79 κ. Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης! Το φαινόμενο της ελληνικής Πάλης νίκησε 3-2 τον Αμερικανό Χάινς και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο!

Συγκίνηση, δέος για τον Γιώργο Κουγιουμτσίδη. Ο πρώτος Έλληνας παλαιστής που κατακτά χρυσό μετάλλιο στους Ανδρες!!!

Εγραψες Ιστορία και μας έκανες υπερήφανους», αναφέρει χαρακτηριστικά η Ομοσπονδία.