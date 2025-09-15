Ηράκλειο: Ηλεκτρονικό τσιγάρο εξερράγη στο στόμα άνδρα

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά όταν εξερράγη το ηλεκτρονικό του τσιγάρο στο στόμα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, ο άνδρας θα χρειαστεί να υποβληθεί σε «πολύωρες και επίπονες οδοντιατρικές πράξεις».

Τι είπε ο οδοντίατρος που τον εξέτασε

Ο τραυματισμός που υπέστη στο στόμα του είναι σοκαριστικός και, σύμφωνα με τον οδοντίατρο που τον εξέτασε, «από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε το παιδί του».

Δύο δόντια του εκτοξεύτηκαν από τη θέση τους, ενώ τα υπόλοιπα πρόσθια, άνω και κάτω, απέκτησαν κινητικότητα και τα χείλη του τραυματίστηκαν. Όπως περιέγραψε ο ίδιος, αυτά ήταν τα αποτελέσματα της ανάκρουσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου.

Ο οδοντίατρος, Μανώλης Αγγελάκης, ανέφερε πως «το μπροστά κομμάτι του τσιγάρου εκτοξεύτηκε στην κουρτίνα όπου άρπαξε φωτιά». Και συμπλήρωσε: «Από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε το παιδί του που ήταν μπροστά του δευτερόλεπτα πριν».

Ο τραυματίας θα χρειαστεί να υποβληθεί σε μια σειρά από πολύωρες και επίπονες οδοντιατρικές επεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών.