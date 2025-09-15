Πάτρα- Πένθος για τον Νίκο Παπαδημάτο: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του Μαρία

Έφυγε σήμερα από τη ζωή η Μαρία Παπαδημάτου, μητέρα του πρώην βουλευτή Αχαΐας, Νίκου Παπαδημάτου.

Η Μαρία Παπαδημάτου, μαζί με τον αείμνηστο σύζυγό της Παναγιώτη, είχε την ευτυχία να μεγαλώσει τρία παιδιά, τον Νίκο, τον Μιχάλη και την Έλλη, που "έφυγε" πρόωρα, και να δει εγγόνια και δισέγγονα.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου, στις 9.30 π.μ., από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Αγυιά.