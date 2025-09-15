Πάτρα- Πένθος για τον Νίκο Παπαδημάτο: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του Μαρία

Η κηδεία της θα τελεστεί την Τετάρτη
Έφυγε σήμερα από τη ζωή η Μαρία Παπαδημάτου, μητέρα του πρώην βουλευτή Αχαΐας, Νίκου Παπαδημάτου.
Η Μαρία Παπαδημάτου, μαζί με τον αείμνηστο σύζυγό της Παναγιώτη, είχε την ευτυχία να μεγαλώσει τρία παιδιά, τον Νίκο, τον Μιχάλη και την Έλλη, που "έφυγε" πρόωρα, και να δει εγγόνια και δισέγγονα.
Η κηδεία της θα τελεστεί την Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου, στις 9.30 π.μ., από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Αγυιά.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr