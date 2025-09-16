Μεγαλώνει η συλλογή του «Μανόλο», έφτασε τα 11 μετάλλια

Ο Εμμανουήλ Καραλής έσπασε στο Τόκιο την κατάρα των Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων και στην πέμπτη του παρουσία στη διοργάνωση κατέκτησε το πρώτο του μετάλλιο στο θεσμό!

Σημειωτέον πως είναι το έβδομο δικό του συνολικά σε Ολυμπιακό, παγκόσμιο κα ευρωπαϊκο επίπεδο στην κατηγορία ανδρών.

Επιπλέον, έχει κατκτήσει κι άλλα τέσσερα μετάλλια στις ηλικιακές κατηγορίες.

Αναλυτικά τα “μεγάλα” μετάλλια του Καραλή με χρονολογική σειρά:

2015: 3ος Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ18

2016: 1ος Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18

2019: 2ος Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23

2021: 2ος Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23

2023: 2ος Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού

2024: 3ος Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού

2024: 2ος Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

2024: 3ος Ολυμπιακοί Αγώνες

2025: 1ος Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού

2025: 2ος Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού

2025: 2ος Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

26 τα ελληνικά μετάλλια σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Ο Εμμανουήλ Καραλής πρόσθεσε το 26ο ελληνικό μετάλλιο στην ιστορία των 20 Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων. Αυτό ήταν το όγδοο αργυρό μετάλλιο για την Ελλάδα στο θεσμό

Αναλυτικά, όλα τα μετάλλια:

6 ΧΡΥΣΑ (5 αθλητές)

1 Μίλτος Τεντόγλου 2023 Βουδαπέστη Μήκος 8,52 μ.

2 Κατερίνα Στεφανίδη 2017 Λονδίνο Επί κοντώ 4,91 μ.

3 Μιρέλα Μανιάνι 2003 Παρίσι Ακοντισμός 66.52 μ.

4 Κώστας Κεντέρης 2001 Έντμοντον 200 μ. 20.04

5 Βούλα Τσιαμήτα 1999 Σεβίλλη Τριπλούν 14,88 μ.

6 Μιρέλα Μανιάνι 1999 Σεβίλλη Ακοντισμός 67,09 μ.

8 ΑΣΗΜΕΝΙΑ (7 αθλητές)

1 Εμμανουήλ Καραλής 2025 Τόκιο Άλμα επί κοντώ 6,05 μ.

2 Μίλτος Τεντόγλου 2022 Όρεγκον Άλμα σε μήκος 8.32μ.

3 Αναστασία Κελεσίδου 2003 Παρίσι Δισκοβολία 67.14 μ.

4 Μιρέλα Μανιάνι 2001 Έντμοντον Ακοντισμός 65,78 μ.

5 Κατερίνα Θάνου 2001 Έντμοντον 100 μ. 10.91

6 Αναστασία Κελεσίδου 1999 Σεβίλλη Δισκοβολία 66,05 μ.

7 Κώστας Γκατσιούδης 1999 Σεβίλλη Ακοντισμός 89,18 μ.

8 Νίκη Ξάνθου 1997 Αθήνα Μήκος 6,94 μ.

12 ΧΑΛΚΙΝΑ (10 αθλητές)

1 Αντιγόνη Ντρισμπιώτη 2023 Βουδαπέστη 35χλμ. βάδην 2:43.22

2 Κατερίνα Στεφανίδη 2019 Ντόχα Επί κοντώ 4,85 μ.

3 Νικόλ Κυριακοπούλου 2015 Πεκίνο Επί κοντώ 4,80 μ.

4 Κατερίνα Θάνου 2003 Παρίσι 100 μ. 11.03

5 Περικλής Ιακωβάκης 2003 Παρίσι 400μ. εμπ. 48.24

6 Κατερίνα Βόγγολη 2003 Παρίσι Δισκοβολία 66.73 μ.

7 Αναστασία Κελεσίδου 2001 Έντμοντον Δισκοβολία 65,50 μ.

8 Κώστας Γκατσιούδης 2001 Έντμοντον Ακοντισμός 89,95 μ.

9 Κατερίνα Θάνου 1999 Σεβίλλη 100 μ. 10.84

10 Όλγα Βασδέκη 1999 Σεβίλλη Τριπλούν 14.61 μ.

11 Κώστας Γκατσιούδης 1997 Αθήνα Ακοντισμός 86,84 μ.

12 Αννα Βερούλη 1983 Ελσίνκι Ακοντισμός 65,72 μ.

Τα 26 μετάλλια έχουν κατακτήσει 16 διαφορετικοί αθλητές