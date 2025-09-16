Επιστρέφει στα ρινγκ ο Χρήστος Καφρίτσας

Υπήρξε ένας από τους πλέον ταλαντούχους αθλητές πυγμαχίας στο ξεκίνημά του, καθώς εντυπωσίασε ήδη από τους πρώτους του αγώνες.

Ο λόγος για τον Χρήστο Καφρίτσα που πολύ σύντομα έγινε διεθνής κι ακόμα πιο γρήγορα Πρωταθλητής Ελλάδας, κατά σειρά Παίδων, Εφήβων και Γ’ κατηγορίας, όλα χρυσά.

Ακολούθησε ένα μικρό πέρασμα από την Επαγγελματική πυγμαχία, πριν κατέβει από το ρινγκ για -τι άλλο;- επαγγελματικούς λόγους.

Αθλητής του Παναθηναϊκού πλέον, αποφάσισε για το μεγάλο come back!

Ήδη εδώ και καιρό έχει φορέσει ξανά τα γάντια προπόνησης και δίνει καθημερινό αγώνα ώστε να είναι πανέτοιμος, όταν θα έρθει η ώρα, να πετύχει τον μεγάλο του στόχο, να κατακτήσει και την Α’ (elite) κατηγορία, το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών δηλαδή. Κάτι που μόλις 42 Πατρινοί το έχουν καταφέρει από το 1954 που ξεκίνησαν τα πανελλήνια πρωταθλήματα!

Ο ίδιος δήλωσε θιασώτης της σκληρής δουλειάς και ευχαρίστησε όλους όσοι τον στηρίζουν!