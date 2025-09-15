«Πέταξε» στη δεύτερη θέση του κόσμου ο Καραλής!

Με το 13ο του άλμα πάνω από τα 6 μέτρα ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ξανά ιστορία, αφού κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, το πρώτο της καριέρας του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου!

Ο 25χρονος Έλληνας πρωταθλητής ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου πίσω από τον ανίκητο Αρμάντ Ντουπλάντις, σε έναν αγώνα που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το φινάλε.

παίρνοντας τη δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο έχοντας μπροστά του μόνο τον ανίκητο Αρμάντ Ντουπλάντις. Προηγήθηκαν το ασημένιο και το χάλκινο στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα κλειστού στίβου του 2024 και του 2025, το ασημένιο στο Πανευρωπαϊκού ανοιχτού το 2024, και το χρυσό στο Ευρωπαϊκό κλειστού το 2025 απόντος του Ντουπλάντις. Μια ονειρεμένη διετία για τον Μανόλο!

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Καραλής άφησε τα 5,55μ., άλμα που όμως έκανε ο Ντουπλάντις προφανώς με απόλυτη επιτυχία. Ο Έλληνας πρωταθλητής άρχισε τις προσπάθειές του από τα 5,75μ. και η πρώτη του προσπάθεια ήταν επιτυχημένη.

Τα 5,85μ. τα πέρασαν ο Ντουπλάντις και ο Κέντρικς, ενώ ο Καραλής τα άφησε, ακολουθώντας τελείως διαφορετική τακτική απ' τον Σουηδό σταρ.

Στα 5,90μ. συνέχισαν οχτώ αθλητές: Καραλής, Ντουπλάντις, Κέντριτς, Μάρσαλ, Κολέτ, Γκούτορμσεν, Βλουν και Λαβιλενί. Κι εκεί ο Μανόλο άρχισε ιδανικά με ένα άψογο άλμα που τον διατήρησε στην κορυφή της κατάταξης. Την ίδια στιγμή ο Ντουπλάντις άφησε το ύψος για να συνεχίσει στα 5,95μ..

Ο Ντουπλάντις πέρασε πρώτος τα 5,95μ. και έγινε το αφεντικό για το χρυσό. Αντιθέτως, όλοι οι υπόλοιποι απέτυχαν στην πρώτη τους προσπάθεια. Στη συνέχεια όμως, τόσο ο Κέντρικς όσο και ο Μάρσαλ, πέρασαν το ύψος, σε αντίθεση με τον Καραλή που απέτυχε και στη δεύτερη προσπάθεια. Τα κατάφερε όμως με την τρίτη και παρέμεινε στη μάχη των μεταλλίων.

Ο Καραλής ξαναπήρε το πλεονέκτημα για το μετάλλιο αμέσως μετά καθώς ήταν ο πρώτος που ξεπέρασε τα 6 μέτρα! Kαι τα κατάφερε για 12η φορά στην καριέρα του!

Ο Καραλής και ο Ντουπλάντις συνέχισαν οι δύο τους έχοντας εξασφαλίσει τα δύο πρώτα μετάλλια. Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε εξαιρετική πρώτη προσπάθεια στα 6,10μ. αλλά έριξε τον πήχη στις λεπτομέρειες. Κι ακολούθησε ο Ντουπλάντις που τα πέρασε με την πρώτη.

Ο Μανόλο ανέβασε τον πήχη στα 6,15μ. όπου και πάλι έκανε καταπληκτικό άλμα, το οποίο έχασε για λίγο. Έδειξε όμως ότι το έχει το ύψος! Δεν τα παράτησε και δοκίμασε ακόμα και στα 6,20μ. κάτι που ποτέ άλλοτε δεν είχε ξανακάνει σε επίσημο αγώνα. Δεν τα κατάφερε αλλά δείχνει το μέγεθος στο οποίο έχει φτάσει.