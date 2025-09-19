Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

/

World Winners Cup: Στην παράταση λύγισε η Νάπολη Πατρών

World Winners Cup: Στην παράταση λύγισε ...
Σταθόπουλος Τάσσος
legtas70@hotmail.com

Εχασε 7-6 στην Κατάνια

Η Beach Soccer Νάπολη Πατρών δεν τα κατάφερε και το πρωί (19/0) ηττήθηκε στη φάση των “16″ του World Winners Cup που διεξάγεται στην Κατάνια της Ιταλίας.

Μετά την πρόκρισή της από τη φάση των Ομίλων, στους “16″, είχε δύσκολο έργο με την Σπόρτινγκ Λουκουένο Παραγουάης , ένα εκ των φαβορί για τον τίτλο, από την οποία έχασε με 7-6 στην παράταση (βρέθηκε πίσω στο σκορ με 5-2, ισοφάρισε 6-6), κάνοντας μεγάλη προσπάθεια για την υπέρβαση και την πρόκριση στα προημιτελικά.

Οι λεπτομέρειες της αναμέτρησης ΕΔΩ:

Η Σπόρτινγκ είναι από τα φαβορί για να κερδίσει τη διοργάνωση, αλλά η Νάπολη κοίταξε στα μάτια την αντίπαλο της.

Πλέον έφτασε τις 15 συμμετοχές στις διεθνείς διοργανώσεις, με απολογισμό 66 αγώνες (κανένας στην Ελλάδα / Πάτρα), 31 νίκες - 35 ήττες και θετικό συντελεστή 278-268 γκολ!!

Στον σχετικό πίνακα, είναι η τρίτη σε συμμετοχές ομάδα της Αχαΐας στα Κύπελλα Ευρώπης , μετά τον Προμηθέα με 112 διεθνή ματς και τον ΝΟΠ με 84, επί συνόλου 14!!

Αθλητικές ειδήσεις τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κύπελλα Ευρώπης Ναυτικός Όμιλος Πατρών Προμηθέας Beach Soccer Νάπολη Πατρών Νάπολη Νάπολη Πατρών Beach Soccer

Sports