World Winners Cup: Στην παράταση λύγισε η Νάπολη Πατρών

Η Beach Soccer Νάπολη Πατρών δεν τα κατάφερε και το πρωί (19/0) ηττήθηκε στη φάση των “16″ του World Winners Cup που διεξάγεται στην Κατάνια της Ιταλίας.

Μετά την πρόκρισή της από τη φάση των Ομίλων, στους “16″, είχε δύσκολο έργο με την Σπόρτινγκ Λουκουένο Παραγουάης , ένα εκ των φαβορί για τον τίτλο, από την οποία έχασε με 7-6 στην παράταση (βρέθηκε πίσω στο σκορ με 5-2, ισοφάρισε 6-6), κάνοντας μεγάλη προσπάθεια για την υπέρβαση και την πρόκριση στα προημιτελικά.

Οι λεπτομέρειες της αναμέτρησης ΕΔΩ:

Η Σπόρτινγκ είναι από τα φαβορί για να κερδίσει τη διοργάνωση, αλλά η Νάπολη κοίταξε στα μάτια την αντίπαλο της.

Πλέον έφτασε τις 15 συμμετοχές στις διεθνείς διοργανώσεις, με απολογισμό 66 αγώνες (κανένας στην Ελλάδα / Πάτρα), 31 νίκες - 35 ήττες και θετικό συντελεστή 278-268 γκολ!!

Στον σχετικό πίνακα, είναι η τρίτη σε συμμετοχές ομάδα της Αχαΐας στα Κύπελλα Ευρώπης , μετά τον Προμηθέα με 112 διεθνή ματς και τον ΝΟΠ με 84, επί συνόλου 14!!