Η Νάπολη Πατρών με νέα νίκη προκρίθηκε στους «16» του κόσμου!!

Λύγισαν κι οι Καναδοί

Επικράτησε 6-3 της Canada BSC

Η Beach Soccer Νάπολη Πατρών εξασφάλισε με σπουδαίες εμφανίσεις την πρόκριση στη φάση των 16 του World winners cup 2025 που γίνεται στην Κατάνια της Ιταλίας .

Νωρίς το μεσημέρι (18/9) πέτυχε την 2η νίκη της, με δίκαιη επικράτηση 6-3 επί της Canada BSC!

Προκρίθηκε έτσι στους «16» της διοργάνωσης!

