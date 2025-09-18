Η Νάπολη Πατρών με νέα νίκη προκρίθηκε στους «16» του κόσμου!!

Επικράτησε 6-3 της Canada BSC
Η Beach Soccer Νάπολη Πατρών εξασφάλισε με σπουδαίες εμφανίσεις την πρόκριση στη φάση των 16 του World winners cup 2025 που γίνεται στην Κατάνια της Ιταλίας .
Νωρίς το μεσημέρι (18/9) πέτυχε την 2η νίκη της, με δίκαιη επικράτηση 6-3 επί της Canada BSC!
Προκρίθηκε έτσι στους «16» της διοργάνωσης!
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr