Με νίκη συνέχισε η Νάπολη Πατρών στην Ευρώπη!!

Αγωνίζεται στην Ιταλία, στο world winnders cup 2025
Νικηφόρα συνέχισε η ομάδα Beach Soccer της Νάπολης Πατρών τους αγώνες της στο world winnders cup 2025, που συνεχίζεται (17/9) για δεύτερη μέρα στην Κατάνια της Ιταλίας.
Νίκησε με 9-6 την Σλοβακική Χάστι. Οι λεπτομέρειες εδώ:
Στην πρεμιέρα των αγώνων της, την Τρίτη, η Νάπολη Πατρών έχασε με 7-3 από την Αράμπι Γεωργίας. Οι λεπτομέρειες εδώ.
Ακολουθεί για την Νάπολη ο αγώνας με την Καναδική BSC (αύριο Πέμπτη 1.45μ.μ.), η οποία έχασε από τους Γεωργιανούς με 8-4 (στο άλλο ματς της Τρίτης, οι Καναδοί νίκησαν 6-4 τους Σλοβάκους).
Η βαθμολογία στον 5ο (από τους 6) όμιλο της Α’ φάσης εδώ
Η Νάπολη έφτασε ήδη τις 15 συμμετοχές στα διεθνή κύπελλα με απολογισμό 64 αγώνες (κανένας στην Ελλάδα), 30 νίκες - 34 ήττες και 266-258 γκολ!!
