4ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Ομάδα έτοιμη; Φύγαμε!

Αντίστροφη μέτρηση για τον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Πάτρας που διοργανώνει ο Κούρος Πατρών και ο Δήμος Πατρέων.

'Ελα με την ομάδα σου!

Φτιάξτε ομάδα 8+ ατόμων (5K ή Ημιμαραθώνιος), ανεξαρτήτως φύλου/ηλικίας ή συλλόγου — και ζήστε όλοι μαζί τη νύχτα της Πάτρας, Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025.

? Ορίζεται αρχηγός ομάδας (παραλαβή με ταυτότητα), που συγκεντρώνει τις ενυπόγραφες αιτήσεις όλων. Για ανήλικους απαιτείται υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα.

? Δες οδηγίες & δήλωσε ομαδικά?

ΕΔΩ