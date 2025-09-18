Back to Top
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
4ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Ομάδα έτοιμη; Φύγαμε!

Σάββατο 11 Οκτωβρίου

Αντίστροφη μέτρηση για τον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Πάτρας που διοργανώνει ο Κούρος Πατρών και ο Δήμος Πατρέων.

'Ελα με την ομάδα σου!
Φτιάξτε ομάδα 8+ ατόμων (5K ή Ημιμαραθώνιος), ανεξαρτήτως φύλου/ηλικίας ή συλλόγου — και ζήστε όλοι μαζί τη νύχτα της Πάτρας, Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025.
? Ορίζεται αρχηγός ομάδας (παραλαβή με ταυτότητα), που συγκεντρώνει τις ενυπόγραφες αιτήσεις όλων. Για ανήλικους απαιτείται υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα.
? Δες οδηγίες & δήλωσε ομαδικά?

ΕΔΩ

 

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας Κούρος Πατρών Δήμος Πατρέων

