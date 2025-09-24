4ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Κάλεσμα από τον Φειδιππίδη

Την ευκαιρία να τρέξουν στην Πάτρα, την πόλη των Μαραθωνοδρόμων, σε μια γρήγορη διαδρομή στο παραλιακό μέτωπο της Πάτρας, με θέα τη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και το φημισμένο Πατρινό ηλιοβασίλεμα, θα έχουν όσοι συμμετάσχουν το απόγευμα του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου 2025 στον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Πάτρας «ΦΑΝΗΣ ΤΣΙΜΙΓΚΑΤΟΣ».

Ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας (Σ.Μ.ΑΧ.) «Φειδιππίδης», μαζί με άλλους φορείς της Πάτρας, θα είναι και φέτος θεσμικός υποστηρικτής του αγώνα, εκπροσωπώντας το δρομικό κίνημα της πόλης, αναλαμβάνοντας την οργάνωση της συμμετοχής των δρομέων υγείας από όλη την Ελλάδα.

Για την εξυπηρέτηση όσων δρομέων προγραμματίσουν να ταξιδέψουν στην Πάτρα για τον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Πάτρας « Φάνης Τσιμιγκάτος» η οργανωτική επιτροπή του αγώνα έχει εξασφαλίσει ειδικές τιμές σε ξενοδοχεία της πόλης για διανυκτέρευση στην πόλη, ενώ ήδη οργανώνονται εκδρομές Συλλόγων Δρομέων Υγείας από όλη την Ελλάδα, με αρωγό τον Δήμο Πατρέων, για αυτόν τον σπουδαίο αγώνα.

Παράλληλα ο «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ», όπως συμβαίνει σε κάθε μεγάλο αγώνα που διεξάγεται στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, θα συμμετάσχει μαζικά με ομαδικές εγγραφές των μελών του στον Ημιμαραθώνιο, στα πλαίσια της προετοιμασίας των Μαραθωνοδρόμων για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας, αλλά και στον αγώνα των 5χλμ, μεταφέροντας το πνεύμα της ευγενούς άμιλλας και του "ευ αγωνίζεσθαι" στους δρόμους της πόλης μας

Το κόστος της ομαδικής εγγραφές για τον αγώνα των 21.097χλμ ανέρχεται σε 10€ για το βασικό πακέτο και 15€ για το ενισχυμένο (περιλαμβάνει τεχνικό t-shirt) και σε 6€ για το βασικό πακέτο και 11€ για το ενισχυμένο (περιλαμβάνει τεχνικό t-shirt) για τον αγώνα των 5χλμ.

Τα μέλη του Σ.Μ.ΑΧ. “ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ” και οι φίλοι δρομείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις ομαδικές εγγραφές του Συλλόγου για το 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Πάτρας “ΦΑΝΗΣ ΤΣΙΜΙΓΚΑΤΟΣ” παρακαλούνται να επικοινωνήσουν μέσω email (smax_feidippidis@yahoo.com) ή τηλεφωνικά με τους Αντώνη Κατσίκη (τηλ. 6906750495), Αναστάσιο Νταουσιάνη (τηλ. 6983510301) και Παναγιώτη Μητρούλια (τηλ. 6983501401 - VIBER) μέχρι την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Η μαζική συμμετοχή των δρομέων του «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗ», παράλληλα με την οργανωτική παρουσία του Συλλόγου στον μεγάλο αυτό αγώνα, ως εκπρόσωπο του δρομικού κινήματος, επιβεβαιώνει τη δεσπόζουσα θέση που κατέχει από ιδρύσεώς του ο Σ.Μ.ΑΧ. “ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ” μεταξύ των Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού της Χώρας.