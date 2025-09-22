Ο Απόλλων Πατρών προετοιμάζεται για τη Δόξα Λευκάδας

Συνεχίζεται με τη 2η αγωνιστική της Β’ Φάσης το 51ο Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ, με οκτώ παιχνίδια να διεξάγονται τη Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.

Σε αυτά συμμετέχουν 14 ομάδες της Elite League και 2 της National League 1, ανάμεσά τους και ο Απόλλων Πατρών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

24/09/2025 8ου ΔΗΜ.ΣΧ. ΜΕΓΑΡΩΝ 19.00 ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

24/09/2025 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 17.00 ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ

24/09/2025 Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 17.00 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ

24/09/2025 ΜΙΧ. ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ 19.30 ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ – ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

24/09/2025 ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ 15.00 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ

24/09/2025 ΛΑΥΡΙΟΥ 20.00 ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΕ – ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

24/09/2025 ΣΟΦΑΔΩΝ 17.00 ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ

24/09/2025 ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ 17.00 ΑΣ Απόλλων Πατρών – ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ